Новосибирцы полезли купаться в Обском море во время шторма
Вчера, 26 мая, по Новосибирску прошелся ураган. Сильный ветер повалил на землю транспортные остановки, деревья и даже бетонные плиты. Но, тем не менее, некоторых сибиряков это не остановило от купания в Обском море.
Несколько жителей советского района несмотря на шторм решили отправиться на пляж. Огромные волны, поднявшиеся на воде, сильный ветер и небо, затянутое тучами, их ничуть не смутили. На кадрах ролика, снятого ГТРК Новосибирск, видно, как мужчины, женщины и даже дети весело проводят время. Однако такой рискованный отдых сибиряков был прерван спасателями, которые вывели людей из воды.
Стоит отметить, что ранее МЧС предупреждали новосибирцев о надвигающемся шторме и еще раз напоминали о том, что в такую погоду нельзя находиться вблизи водоемов или рядом с деревьями — это может быть опасно для жизни.
Новосибирцы полезли купаться в Обском море во время шторма.Видео предоставлено ГТРК Новосибирск
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ИСТОЧНИК KP.RU