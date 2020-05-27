27 Май 2020 2020-05-27T17:37:33+03:00

Несколько жителей советского района несмотря на шторм решили отправиться на пляж. Фото: Кадр из видео

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Вчера, 26 мая, по Новосибирску прошелся ураган. Сильный ветер повалил на землю транспортные остановки, деревья и даже бетонные плиты. Но, тем не менее, некоторых сибиряков это не остановило от купания в Обском море.

Несколько жителей советского района несмотря на шторм решили отправиться на пляж. Огромные волны, поднявшиеся на воде, сильный ветер и небо, затянутое тучами, их ничуть не смутили. На кадрах ролика, снятого ГТРК Новосибирск, видно, как мужчины, женщины и даже дети весело проводят время. Однако такой рискованный отдых сибиряков был прерван спасателями, которые вывели людей из воды.

Стоит отметить, что ранее МЧС предупреждали новосибирцев о надвигающемся шторме и еще раз напоминали о том, что в такую погоду нельзя находиться вблизи водоемов или рядом с деревьями — это может быть опасно для жизни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/781591" frameborder="0"></iframe> Новосибирцы полезли купаться в Обском море во время шторма.Видео предоставлено ГТРК Новосибирск

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ИСТОЧНИК KP.RU