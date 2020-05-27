2020-05-27T14:21:20+03:00
Общество

В народных магазинах второй товар - за 1 рубль

В сети магазинов «Галамарт» по 2 июня 2020 года включительно при покупке двух товаров из определенной группы второй товар, наименьшей стоимости, будет стоить всего 1 рубль!
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Фото предоставлено пресс-службой сети магазинов «Галамарт».Фото предоставлено пресс-службой сети магазинов «Галамарт».
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Товаров, участвующих в акции, прямо скажем, немало.

Вот список того, на чем можно существенно сэкономить в «Галамарте»:

• средства защиты для дачи

• все для праздника

• ремни

• детские конструкторы

• активные игры

• тряпки и салфетки для уборки

• мешки для мусора

• товары для хранения одежды и обуви

• щетки стеклоочистителя

Обратите внимание, что акция действует только при покупке товаров из одной группы: скажем, хотите вы порадовать ребенка летающей тарелкой с мыльными пузырями, но и без яркого мяча малыш наотрез отказывается уходить домой. Что ж, хорошо: мяч будет стоить всего 1 рубль, а ребенок получит целых два подарка.

Или, если вы собрались в преддверии лета сделать генеральную уборку в квартире, выбирайте кофр для хранения вещей, а, например, вакуумный пакет пойдет «довеском» - всего за 1 рубль.

В общем, «выгодный шопинг» звучит намного лучше, чем просто «шопинг», и уж точно способен быстро поднять настроение! А чтобы не пропустить самые интересные предложения, следите за новостями на официальном сайте.

Для справок:

8-800-333-4-000

www.galamart.ru

* Акция «Второй товар за 1 рубль» действует с 26 мая по 2 июня 2020 года.

* Акция «Второй товар за 1 рубль» действует только в розничных магазинах «Галамарт».

* Подробности об акции «Второй товар за 1 рубль» можно узнать на официальном сайте «Галамарт»

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