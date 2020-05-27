В народных магазинах второй товар - за 1 рубль
Товаров, участвующих в акции, прямо скажем, немало.
Вот список того, на чем можно существенно сэкономить в «Галамарте»:
• средства защиты для дачи
• все для праздника
• ремни
• детские конструкторы
• активные игры
• тряпки и салфетки для уборки
• мешки для мусора
• товары для хранения одежды и обуви
• щетки стеклоочистителя
Обратите внимание, что акция действует только при покупке товаров из одной группы: скажем, хотите вы порадовать ребенка летающей тарелкой с мыльными пузырями, но и без яркого мяча малыш наотрез отказывается уходить домой. Что ж, хорошо: мяч будет стоить всего 1 рубль, а ребенок получит целых два подарка.
Или, если вы собрались в преддверии лета сделать генеральную уборку в квартире, выбирайте кофр для хранения вещей, а, например, вакуумный пакет пойдет «довеском» - всего за 1 рубль.
В общем, «выгодный шопинг» звучит намного лучше, чем просто «шопинг», и уж точно способен быстро поднять настроение! А чтобы не пропустить самые интересные предложения, следите за новостями на официальном сайте.
Для справок:
8-800-333-4-000
* Акция «Второй товар за 1 рубль» действует с 26 мая по 2 июня 2020 года.
* Акция «Второй товар за 1 рубль» действует только в розничных магазинах «Галамарт».
* Подробности об акции «Второй товар за 1 рубль» можно узнать на официальном сайте «Галамарт»
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