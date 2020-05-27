2020-05-27T13:44:11+03:00
Общество

Минздрав: «70% сибиряков, заразившихся коронавирусом, не носили маски»

Ежедневно в регионе проводится три тысячи тестов на коронавирус
Алена КУЛЕШОВА
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На сегодняшний в регионе 2 397 лабораторно подтвержденных случаев заболевания.На сегодняшний в регионе 2 397 лабораторно подтвержденных случаев заболевания.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В минздраве Новосибирской области рассказали, что более 70% заболевших коронавирусом людей не носили маски. На сегодняшний в регионе 2 397 лабораторно подтвержденных случаев заболевания.

— На сегодняшний день у нас 2 397 лабораторно подтвержденных случаев, выписаны 902 человека. Продолжается работа по проведению тестирований, а также по эпидрасследованиям, которые проводятся на межведомственном уровне по каждому случаю заболевания — проводятся опросы, выявляются подробности. Цифры подтверждают, что масочный режим необходим для противодействия распространению заболевания — более 70% заболевших не носили маски, — рассказал 27 мая на брифинге в Правительстве региона министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Стоит отметить, что в регионе ежедневно проводится три тысячи тестов на коронавирус. Всего в Новосибирской области было сделано 101 543 теста на COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются 2 667 жителей региона, 16 180 человек сняты с наблюдения.

Региональный минздрав отмечает, что за наличием средств индивидуальной защиты в медучреждениях следят ежедневно. При этом, нормативный расход СИЗов определяется федеральным Минздравом. Для Новосибирской области это 31 тысяча костюмов в неделю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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