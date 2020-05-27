В Новосибирске оштрафовали одного из участников коронавирусной вечеринки

27 Май 2020 2020-05-27T13:27:53+03:00

В Новосибирске наказали первого участники одной из «коронавирусных» тусовок, которые прошли в городе в ночь с 23 на 24 мая. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске наказали первого участники одной из «коронавирусных» тусовок, которые прошли в городе в ночь с 23 на 24 мая. Молодой человек получил штраф за нарушение постановлений Губернатора.

— В Кировском районном суде было рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении Игоря Юровского, который в ночь с 23 на 24 мая находился в общественном месте — на участке местности, рядом с Бугринским мостом, в районе ПКиО «Бугринская роща», без гигиенической маски. Тем самым молодой человек нарушил постановление Губернатора региона «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации», — сообщили в пресс-службе суда.

За невыполнения правил поведения на территории, где был введен режим повышенной готовности, предусматривается наказание по статье 20.6.1 КоАП РФ. Игорю Юровскому было назначено наказание в виде штрафа в 1000 рублей.

Отметим, что в суд поступили еще три дела участников вечеринки возле Бугринского моста. Они также нарушили правила, прописанные в постановлениях Губернатора, собравшись большой группой людей в общественном месте без гигиенических масок. Рассмотрение данных дел назначено судом на 29 мая.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая в Новосибирске прошли две вечеринки, участники которых не побоялись собраться в разгар эпидемии коронавируса. Одна из тусовок прошла около Бугринского моста, другая — на площади Ленина. По словам очевидцев, молодежь развлекалась в полную силу: громко слушали музыку, танцевали и даже пускали салют. Тем не менее, бурное веселье было прервано прибывшими на место полицейскими. Теперь организаторам и участникам вечеринок грозят штрафы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пир во время коронавируса: молодежь устроила дикую тусу в центре Новосибирска

Теперь полицейские проводят проверку и ищут организаторов подпольной вечеринки под открытым небом (подробнее).

«Их оштрафуют»: удалось установить организаторов вечеринки в центре города

Их привлекут к административной ответственности (подробнее).

«Мы с ребенком испугались»: на запрещенной вечеринке в центре Новосибирска прогремел салют

Залпы услышали ночью жители окрестных домов (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU