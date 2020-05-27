2020-05-27T13:27:53+03:00
Общество

В Новосибирске оштрафовали одного из участников коронавирусной вечеринки

Такое решение принял Кировский районный суд
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске наказали первого участники одной из «коронавирусных» тусовок, которые прошли в городе в ночь с 23 на 24 мая.В Новосибирске наказали первого участники одной из «коронавирусных» тусовок, которые прошли в городе в ночь с 23 на 24 мая.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Новосибирске наказали первого участники одной из «коронавирусных» тусовок, которые прошли в городе в ночь с 23 на 24 мая. Молодой человек получил штраф за нарушение постановлений Губернатора.

— В Кировском районном суде было рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении Игоря Юровского, который в ночь с 23 на 24 мая находился в общественном месте — на участке местности, рядом с Бугринским мостом, в районе ПКиО «Бугринская роща», без гигиенической маски. Тем самым молодой человек нарушил постановление Губернатора региона «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации», — сообщили в пресс-службе суда.

За невыполнения правил поведения на территории, где был введен режим повышенной готовности, предусматривается наказание по статье 20.6.1 КоАП РФ. Игорю Юровскому было назначено наказание в виде штрафа в 1000 рублей.

Отметим, что в суд поступили еще три дела участников вечеринки возле Бугринского моста. Они также нарушили правила, прописанные в постановлениях Губернатора, собравшись большой группой людей в общественном месте без гигиенических масок. Рассмотрение данных дел назначено судом на 29 мая.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая в Новосибирске прошли две вечеринки, участники которых не побоялись собраться в разгар эпидемии коронавируса. Одна из тусовок прошла около Бугринского моста, другая — на площади Ленина. По словам очевидцев, молодежь развлекалась в полную силу: громко слушали музыку, танцевали и даже пускали салют. Тем не менее, бурное веселье было прервано прибывшими на место полицейскими. Теперь организаторам и участникам вечеринок грозят штрафы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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