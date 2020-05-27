НГУ станет исследовательским университетом мирового класса

27 Май 2020 2020-05-27T12:31:16+03:00

Необходимость усиления научно-исследовательской составляющей в деятельности НГУ отметил губернатор НСО, секретарь региональной «Единой России» Андрей Травников на заседании наблюдательного совета вуза, прошедшего в режиме видеоконференции

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- Я хотел бы, чтобы в стратегии университета это четко зафиксировали - НГУ в ближайшем будущем должен стать равноправным участником научной деятельности наряду, может быть, с институтами первой категории Сибирского отделения Российской академии наук. Там, где это оправдано, реализацию новых проектов по созданию инфраструктуры, в частности, центров коллективного пользования, например, Сибирского национального центра высокопроизводительных вычислений, обработки и хранения данных, преимущественно реализовывать на базе и под эгидой университета, - подчеркнул губернатор Андрей Травников.

Ректор НГУ Михаил Федорук представил доклад «НГУ: движение в программе международной конкурентоспособности» участникам заседания наблюдательного совета университета.

- Необходимо переосмысление существующей модели Новосибирского научного центра и формирование нового образа будущего университета, его интеграция с исследовательскими организациями и высокотехнологическими компаниями, переход к НГУ как потенциальному центру научно-образовательной технологической системы - мы называем это большим исследовательским университетом мирового класса, - отметил Михаил Федорук.

Программа развития международной конкуренции предполагает внедрение новых образовательных программ, применение лучших мировых практик бакалавриата, поддержку специализированного учебно-научного центра НГУ, рост числа иностранных студентов, повышение мобильности преподавателей и исследователей, совершенствование университетской инфраструктуры. Стратегия развития НГУ является органической частью реализуемой в Новосибирской области программы «Академгородок 2.0» и национального проекта «Наука».