Ураганный ветер пронесся по объектам ГВАРДИИ

27 Май 2020 2020-05-27T12:39:55+03:00

Штормовой ветер, бушевавший 26 мая в Новосибирске, несущественно, но все же повлиял на работу Агентства Безопасности ГВАРДИЯ

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В 14:24 аварийное отключение электроэнергии произошло в здании Бизнес-центра «Сити-центр», в помещении, занимаемом оперативной службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ. В ту же секунду автоматически был произведен запуск резервных бензогенераторов и начаты ремонтно-восстановительные работы. В 16.30 электроснабжение было восстановлено и осуществлен обратный переход на штатное электроснабжение. Работоспособность охранных систем не прервалась ни на секунду!

В 17:00 в здании института инновационных технологий, расположенного на ул. Галущака сработала система оповещения. Оперативно прибывший на объект технический работник ГВАРДИИ проверил и восстановил работоспособность охранно-пожарной сигнализации.

В 19:30 поступила информация о том, что в здании, находящемся на ул. Блюхера, от порывов сильного ветра вышло из строя запорное устройство на входных металлических воротах, отчего они распахнулись. Охранник Агентства Безопасности ГВАРДИЯ закрыл ворота, контролировал их состояние до момента прибытия аварийной бригады, которая произвела сварочные работы и восстановила замок.

В 19:42 стало известно, что в Бизнес-центре на ул.Кирова ветром был разбит стеклопакет в двери тамбура здания и вышел из строя доводчик. До устранения поломки охрану и контроль доступа в здание осуществляли меняющиеся экипажи ГБР и охранник здания.

В 21:52 в пос. Озерный охранная сигнализация сработала в складском здании, находящемся в микрорайоне «Армейский». Прибывшая по тревоге ГБР обнаружила отключение электроснабжения на объекте и запросила техника. В результате проведенных аварийных работ подача электричества и работоспособность охранной системы была восстановлена в 01.00 27.05.2020 г. До этого времени безопасность объекта осуществлялась путем выставления поста физической охраны.