2020-05-27T12:07:35+03:00
Происшествия

Во время урагана в Новосибирске упавшая ветка тополя убила мужчину и покалечила ребенка

Следователи проводят проверку по данному факту
Алена КУЛЕШОВА
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Во время шторма погиб мужчина и пострадал 11-летний мальчик.Во время шторма погиб мужчина и пострадал 11-летний мальчик.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Вчера, 26 мая, по Новосибирску прошелся сильный ураган, который оставил после себя множество неприятных последствий. К сожалению, не обошлось также без жертв и пострадавших: во время шторма погиб мужчина и пострадал 11-летний мальчик. В настоящее время следователи проводят проверку по данному факту.

— Следственным отделом по Ленинскому району проводится доследственная проверка по факту травмирования 11-летнего мальчика: на него во время урагана упала ветка тополя. Инцидент произошел у одного из домов по улице Ударная в Новосибирске. Ребенка с травмами и ушибами доставили в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает, — пояснили в пресс-службе СУ СК по Новосибирской области. — Также следователи проводят проверку по факту гибели 59-летнего мужчины. Вчера он находился около дома на улице 2-я Портовая, когда во время шторма на него также упала ветка тополя.

На данный момент следователи выясняют все обстоятельства случишегося. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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