После скандальной дискотеки в центре Новосибирска дежурят полицейские

27 Май 2020 2020-05-27T11:43:32+03:00

Служебную машину на площади Ленина новосибирцы видят уже не первый день

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В среду, 27 мая, на площади Ленина заметили полицейский «УАЗ». Как предположили читатели КП-Новосибирск, правоохранители дежурят в центре города после скандальной уличной вечеринки, которая прошла в субботу.

Корреспондент КП-Новосибирск уточнила в МВД, действительно ли это так.

Как рассказали в ГУ МВД, полиция дежурит во всем городе и Новосибирской области.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Сотрудники полиции несут службу по всей территории города и области согласно своим должностным обязанностям. С конкретным мероприятием это не связано, — объяснили в ГУ МВД по области.

Напомним, запрещенная дискотека в центре города прошла 23 мая. Сотни новосибирцев проигнорировали запрет на массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса и устроили шумную вечеринку. В танцах приняли участие больше ста человек. Этим инцидентом заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин.

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ИСТОЧНИК KP.RU