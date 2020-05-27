После скандальной дискотеки в центре Новосибирска дежурят полицейские
В среду, 27 мая, на площади Ленина заметили полицейский «УАЗ». Как предположили читатели КП-Новосибирск, правоохранители дежурят в центре города после скандальной уличной вечеринки, которая прошла в субботу.
Корреспондент КП-Новосибирск уточнила в МВД, действительно ли это так.
Как рассказали в ГУ МВД, полиция дежурит во всем городе и Новосибирской области.Фото: Алена МАРТЫНОВА
— Сотрудники полиции несут службу по всей территории города и области согласно своим должностным обязанностям. С конкретным мероприятием это не связано, — объяснили в ГУ МВД по области.
Напомним, запрещенная дискотека в центре города прошла 23 мая. Сотни новосибирцев проигнорировали запрет на массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса и устроили шумную вечеринку. В танцах приняли участие больше ста человек. Этим инцидентом заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин.
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ИСТОЧНИК KP.RU