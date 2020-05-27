В Новосибирской области коронавирусом за сутки заболело почти сто человек

27 Май 2020 2020-05-27T11:23:21+03:00

В больницу за сутки с коронавирусом госпитализировали 97 человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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В среду, 26 мая, стало известно еще о 97 заболевших коронавирусом в Новосибирской области. Это максимальное количество заболевших за сутки. Об этом сообщил федеральный оперштаб.

— С начала эпидемии коронавирусом заболели 2397 человек, в том числе 144 ребенка, выздоровели — 902 пациента, за последние сутки умер еще один человек, — сообщили в оперштабе.

С начала эпидемии от коронавируса умер 31 человек. Среди них в основном пожилые люди. Им было около 60 лет и старше.

В настоящее время в тяжелом состоянии в реанимации находятся 64 человека, подключены к аппарату ИВЛ.

Напомним, в регионе по-прежнему действует режим самоизоляции. Людям рекомендовано ограничить контакты и носить защитные маски. На данный момент неизвестно, когда полностью будут снят ограничительные меры.

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ИСТОЧНИК KP.RU