В Новосибирской области от коронавируса скончалась 64-летняя женщина
В среду, 26 мая, стало известно еще об одной умершей от коронавируса пациентки инфекционного госпиталя. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.
— Это женщина. Ей было 64 года. С коронавирусом госпитализировано за последние сутки 97 человек, 11 пациентов выписали из больницы, они здоровы, — сообщили в оперштабе.
Всего в регионе зарегистрировано 2397 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 144 ребенка. 902 человека выздоровели, 31 пациент — скончался. Среди умерших от коронавируса в основном пожилые люди, которым около 60 лет и старше.
В реанимации находятся 64 человека, к аппарату ИВЛ подключен 21 пациент.
Напомним, в регионе по-прежнему действуют ограничительные меры, запрещено скапливаться на улице и быть без защитной маски.
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ИСТОЧНИК KP.RU