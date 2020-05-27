2020-05-27T10:45:29+03:00
Общество

Картина новосибирского художника отправится в город-герой Волгоград

Новосибирское региональное отделение партии «Единая Россия» передало в дар городу-герою Волгограду картину новосибирского художника Владимира Власова «С войны»
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Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».
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Так сибиряки поддержали проект «Война на холсте как память поколений», в рамках которого вот уже несколько лет идет масштабная работа по сбору полотен художников со всей страны.

У истоков создания проекта - волгоградец Сергей Забеднов, региональный координатор федерального партпроекта «Историческая память». За пять лет кропотливой работы в уникальную коллекцию вошли 132 произведения искусства 92 художников из 28 регионов нашей страны и даже трех иностранных государств. За каждой картиной, на которой отражен подвиг нашего многонационального народа, стоит город, область, край, республика, страна.

Торжественная церемония передачи картины и презентация проекта «Война на холсте» прошла в Новосибирской областной библиотеке. Первый замсекретаря регионального отделения «Единой России» Андрей Панферов поблагодарил Владимира Власова за то, что он в своем творчестве пришел к теме Великой Отечественной войны, и отметил: для него большая честь - участвовать в таких мероприятиях.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

- Передача картины именно молодого художника, который узнал о войне из рассказов, книг, учебников, - знаковое событие. Это говорит о преемственности поколений, о сохранении нашей истории. И для того чтобы показать войну на картине, не обязательно рисовать поле боя. Молодой человек изобразил возвращение солдата - и в этом столько величия и трагедии. Здесь показаны душевные переживания бойца, который пришел в дом, где его ждут и помнят. Но он не решается войти, потому что столько пережил за годы войны, - прокомментировал Андрей Панферов.

Владимир Власов рассказал, что принял в участие в волгоградском проекте «Война на холсте» не раздумывая, потому что собранная городом-героем Волгоградом выставка очень интересна, а главное - сохраняет память о войне.

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