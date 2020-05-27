2020-05-27T10:48:00+03:00
Общество

«С кем он разговаривает?»: новосибирец три часа упрашивал девушку-невидимку выйти из машины

Когда мужчина устал упрашивать несуществующую даму покинуть салон, он залез на капот и уснул
Надежда РЫЖКИНА
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Теперь владелица авто разыскивает сибиряка, испортившего ее машину. Фото: предоставлено героиней публикации.Теперь владелица авто разыскивает сибиряка, испортившего ее машину. Фото: предоставлено героиней публикации.
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Жительница Новосибирска пожаловалась на то, что ее машину, припаркованную у подъезда, испортил незнакомец. Произошло все ночью 22 мая у дома № 165 на улице Бориса Богаткова. Инцидент с машиной попал на камеру домофона.

Судя по кадрам, сибиряк был в состоянии опьянения: он еле держался на ногах, у мужчины была невнятная речь.

Сибиряк подошел к машине и стал с разговаривать с кем-то в салоне. По словам владелицы машины, внутри никого не было.

Мужчина бил по боковому стеклу машины, дергал за ручки двери, жестикулировал и кричал: «Выходи!» Но, не дождавшись ответа, лег на капот и заснул.

Все это продолжалось около трех часов, рассказала хозяйка машины КП-Новосибирск.

— Он ужасно драконил машину, три часа минимум. Капот поцарапал, как ногами лазал, крыша мятая — он еще сидел и лежал на ней. В машине не было никого, и расстояние возле подъезда, где прохожая часть, было довольно большое. Авто никому не мешало, мы специально там ставим, потому что на камеру попадает. Сигнализацию еще не успели установить, машину купили недавно, — рассказала она.

В ГУ МВД КП-Новосибирск уточнили, что девушка также подавала заявление в полицию.

— Сейчас проводится проверка, устанавливается характер повреждений и сумма материального ущерба. Человека разыскивают, — сообщили в полиции.

Сибиряк, испортивший машину, попал на камеру домофона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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