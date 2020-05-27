«Им потребовалась помощь врачей»: в Новосибирске из-за бури пострадали четыре человека

27 Май 2020 2020-05-27T09:55:04+03:00

Во время бури в Новосибирске пострадали четыре человека.

Об этом сообщили в мэрии города

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В Новосибирске из-за сильного ветра пострадали четыре человека. Врачи оказали необходимую помощь. Также несколько семей остались без крыши над головой. Об этом рассказали в мэрии Новосибирска.

— Из-за сильного ветра 26 мая в Новосибирске произошло 89 происшествий. В Ленинском районе на крышу двухэтажного дома на улице Костычева упало дерево. Одна из квартир непригодна для проживания. Администрация района оперативно нашла временное жилье и переселила жильцов. Районная администрация организовала ремонт крыши. Рассматривается возможность выделения субсидии, — рассказали в мэрии.

Ветер унес крышу дома №25 на 2-й Амурском переулке. Пока жильцы разместились у родных. В администрации района будет решаться вопрос о предоставлении помощи.

Напомним, 26 мая на Новосибирск обрушилась буря. Сильный ветер срывал провода, валил деревья, уносил крыши зданий, в некоторых районах падал град.

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ИСТОЧНИК KP.RU