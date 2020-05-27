«Пожарные нашли обгоревшее тело»: новосибирец поссорился с другом и сжег его заживо

27 Май 2020 2020-05-27T09:25:42+03:00

Сибиряк поссорился с другом и сжег его заживо. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Новосибирске будут судить мужчину, который жестоко убил своего друга. Ему грозит вплоть до пожизненного. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

— По версии следователей 26 декабря 2019 года обвиняемый находился со своим знакомым в квартире жилого дома по адресу Красный проспект, 70. Друзья вместе выпивали. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес ножом не менее 10 ранений потерпевшему. После обвиняемый облил еще живого мужчину горючим веществом и поджег, — рассказали в ведомстве.

После того, как пожар потушили сотрудники МЧС, нашли обгоревшее тело мертвого мужчины.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу.

Новосибирцу грозит приличный срок: вплоть до пожизненного.

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