Надухарились корицей: необычная реакция выдр на запахи удивила зоологов

27 Май 2020 2020-05-27T09:05:20+03:00

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В среду, 27 мая, новосибирский зоопарк отмечает Всемирный день выдры. Сейчас эти речные зверьки занесены в Международную и российскую Красную книгу, в природе их становится все меньше.

— Долгие годы мы наблюдали за выдрами и убедились, что это — один из умнейших хищников. В зоопарке проводили научный эксперимент. Биологи строили своего рода лабиринты, через которые выдры должны были пробежать и добраться до еды. Перед животными ставили задачи: открыть дверцу, нажать, наклонить предметы и так далее. Для этого биологи сооружали что-то вроде лабиринтов. И выдры прекрасно разгадывали эти головоломки, находили еду, все запоминали, а в следующий раз справлялись с заданием еще быстрее. Это высокий уровень научения, — рассказали в группе Новосибирского зоопарка.

Еще выдры постоянно исследуют новое. Однажды к ним в вольер принесли корицу. Животным вскружил голову ее запах, и они пытались нанести аромат лапками на себя. Еще выдры постоянно бегают по мостикам, бревнам и домикам в вольере. Летом они даже плавают в бассейне на плоту, а зимой — катаются со снежной горки.

Выдрам под силу решить сложные головоломки - они быстро обучаются. Фото: Новосибирский зоопарк.

Посетители зоопарка в большом восторге от речных хищников:

— Классные! Всегда зависала у их вольеров, они, лежа на спинке, с камешками игрались... Так забавно!

— Обожаю за ними наблюдать! — написали они в комментариях.

Хотя в природе число выдр сокращается, в Новосибирском зоопарке — растет. Только там у зверьков постоянно появляются малыши. Такого нет больше ни в одном зоопарке России.

Зверьки занесены в Красную книгу, но в зоопарке рождают малышей каждый год. Фото: Новосибирский зоопарк.

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