«Нечего в трусах на работу ходить»: сибирячку возмутила кондуктор в откровенном наряде

27 Май 2020 2020-05-27T07:58:09+03:00

Сибирячке не понравилось, что кондуктор ходила по салону в шортах. Фото: «Гортранспорт Новосибирска Онлайн»

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Сибирячке не понравился наряд кондуктора автобуса. По ее мнению, он слишком откровенный: кондуктор была в шортах. Женщина исподтишка сфотографировала девушку, чем рассмешила остальных пассажиров, а вот самой девушке стало не по себе.

— Ко мне подошла девушка и рассказала, что одна из пассажирок меня фотографирует, — рассказала КП-Новосибирск кондуктор. — Я подошла и спросила, зачем она это делает, в ответ она сказала: «А нечего на работу в трусах ходить». Пассажиры начали смеяться и говорить, что она, наверное, на солнце перегрелась.

По словам кондуктора, у них нет определенной формы одежды, на работу впервые пришла в шортах, потому что на улице была 30-градусная жара.

— Тут как в теплице, даже при 27 градусах, дышать нечем, а ездить надо по 16 часов в день, — рассказала кондуктор.

По словам девушки, она старается избегать конфликтов с пассажирами, так как дорожит работой, но эта ситуация была ей неприятна.

Для чего сибирячка фотографировала кондуктора, она не сказала, возможно, чтобы потом опозорить девушку в соцсети.

КП-Новосибирск поинтересовалась у юриста, что в такой ситуации делать.

— Фотографировать конкретного человека в общественном месте нельзя, тем более, потом размещать этот снимок в соцсети, чтобы выставить в невыгодном свете — опозорить. Если до этого дойдет то кондуктор может подать в суд на возмещение морального вреда, также она вправе требовать, чтобы фото удалили. Если же снимок опубликован анонимно, то отвечать будет сама соцсеть, так как она отвечает за контент в группах, — рассказала КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

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