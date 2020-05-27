«Почта России» приглашает новосибирцев присоединиться к акции «Дерево добра»

27 Май 2020 2020-05-27T07:57:02+03:00

«Почта России» приглашает всех неравнодушных жителей Новосибирской области оформить благотворительную подписку в адрес воспитанников детских домов и постояльцев интернатов для престарелых. Теперь можно сделать полезный подарок, не выходя из дома

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Акция «Почты России» по благотворительной подписке «Дерево добра» проводится ежегодно. К ней уже присоединились тысячи клиентов по всей стране, в том числе известные государственные и общественные деятели, журналисты, бизнесмены, руководители крупных компаний.

- Ключевая цель акции - сделать подписные издания доступными для социально незащищенных групп населения. Благодаря неравнодушным новосибирцам в прошлом году в адрес социальных учреждений области было оформлено около 400 подписных изданий на общую сумму более 100 тысяч рублей. Оформление подписки можно приурочить к празднику - например, для детей - к 1 июня, окончанию или началу учебного года. А можно сделать подарок, не привязываясь к определенной дате, - рассказала об акции заместитель директора МР Сибирь АО «Почта России» Александра Небелюк.

Подарочную подписку можно оформить в любом почтовом отделении, на дому или в офисе, пригласив почтальона. Но в период самоизоляции наиболее удобный способ - онлайн-подписка на сайте «Почты России» podpiska.pochta.ru/derevo-dobra или с помощью мобильного приложения.

Специально для «Дерева добра» был составлен список социальных учреждений региона. Выбрать газеты и журналы можно в онлайн-каталоге, у которого есть тематический и алфавитный рубрикатор с информацией о нескольких сотнях изданий, ценах на них и действующих скидках. Оплатить услугу можно с помощью банковской карты без комиссии.

Добавим, что с 1 по 10 июня 2020 года будет проводиться Всероссийская декада подписки.

Скидки на подписные издания в этот период могут достигать 40%.