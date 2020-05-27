2020-05-27T07:49:18+03:00
Общество

«Воткнул в живот обувную ложку»: сибиряка отправят в колонию за жесткое убийство любимой

Женщина умерла от разрыва печени и кровопотери
Надежда РЫЖКИНА
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Жесткого убийцу из Бердска суд отправил в исправительную колонию особого режима на 10,5 лет.Жесткого убийцу из Бердска суд отправил в исправительную колонию особого режима на 10,5 лет.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Жесткого убийцу из Бердска суд отправил в исправительную колонию особого режима на 10,5 лет. 42-летнего мужчину признали виновным в том, что он забил до смерти свою подругу. Конфликт между сожителями произошел еще в мае 2019 года, теперь приговор вступил в силу.

— Бердский городской суд установил, что ночью 13 мая 2019 года в доме по улице Краснофлотской поссорились двое сожителей, пока пили спиртное. Во время ссоры мужчина начал избивать женщину ногами и руками по всему телу, а потом пустил в ход еще деревянный черенок и металлическую ложку для обуви. От побоев женщина умерла — она потеряла много крови, был разрыв печени и тупые травмы груди и живота, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Сибиряк ранее был судим. В этот раз он подавал жалобы, чтобы ему смягчили наказание, но суд апелляционной инстанции его доводы отклонил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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