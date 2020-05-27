ВТБ продолжает обслуживание корпоративных карт с истекшим сроком действия

27 Май 2020 2020-05-27T06:59:31+03:00

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Представители среднего и малого бизнеса смогут по-прежнему совершать все необходимые по ним операции в привычном режиме и без взимания дополнительных комиссий за обслуживание карты.

Корпоративная карта - удобное средство для оплаты представительских и командировочных расходов, совершения безналичных покупок необходимых бизнесу товаров и услуг как в торгово-сервисных предприятиях, так и удаленно в режиме онлайн. Также, с нее можно круглосуточно снимать денежные средства в банкоматах ВТБ и сторонних банков. Для пользователей карт самоинкассации ВТБ доступно быстрое и выгодное внесение выручки сразу на расчетный счет клиента через устройства самообслуживания, сеть которых представлена по всей стране.

- В нынешней эпидемиологической ситуации мы рекомендуем всем клиентам максимально использовать дистанционные способы оплаты товаров и услуг. Управление корпоративным пластиком возможно с помощью онлайн и мобильных сервисов, поэтому наша карта как удобное и безопасное средство проведения расходов пользуется у предпринимателей большой популярностью. Для комфорта наших клиентов мы продлеваем срок действия их карт до конца июня без взимания комиссии за обслуживание. Желающие перевыпустить корпоративную карту могут это сделать в любой момент на стандартных условиях, обратившись в офис банка, - отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития - старший вице-президент ВТБ.

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