В Новосибирске водитель на дорогом джипе сбил подростка на «зебре»
В среду, 27 мая, в Калининском районе Новосибирска сбили подростка. Известно, что 12-летний мальчик переходил дорогу по «зебре». У дома №134 на улице Кропоткина его сбил водитель на черном «Land rover». Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.
— Пострадал мальчик 12 лет, с травмой ноги он был отправлен в больницу. Сейчас по данному факту ведется уточнение обстоятельств случившегося, на месте работают сотрудники дорожно-патрульной службы, — рассказали в ведомстве.
Пострадавшего мальчика отвезли в больницу с травмой ноги. Фото: пресс-служба ГИБДД Новосибирска
Напомним, накануне «Газель» сбила 17-летнего подростка на улице Романтиков в Ленинском районе. Мальчик также шел по пешеходному переходу. Пострадавший парень был госпитализирован с предварительным сотрясением мозга, травмой головы и множественными ушибами. Первую помощь до приезда врачей ему оказали прохожие.
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ИСТОЧНИК KP.RU