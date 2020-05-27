2020-05-27T06:51:01+03:00
Дом. Семья

«Бедненький, он же совсем один»: сбежавший шпиц с катетером поставил на уши весь Новосибирск

Хозяева оставили собаку на ночь в стационаре клиники, а утром пес исчез
Надежда РЫЖКИНА
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Годовалый песик по кличке Пуш поставил на уши весь Новосибирск. Фото: предоставлено Жанной Перлик.Годовалый песик по кличке Пуш поставил на уши весь Новосибирск. Фото: предоставлено Жанной Перлик.
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В Новосибирске ветеринары три дня искали сбежавшего из клиники шпица. После процедуры обследования его отпустили погулять, а он удрал вместе с катетером в лапе. Об этом КП-Новосибирск рассказала жительница села Краснозерского Жанна Перлик. Она привезла своего любимца по кличке Пуш в Новосибирск на лечение.

— Пуш проглотил осколок кости, который застрял у него в кишечнике. Вскоре после этого ему стало плохо: ни ел, ни пил, мучился от поноса и рвоты. Мы посоветовались с местными ветеринарами и решили отвезти его на лечение в новосибирскую ветклинику. После рентгена врачи сказали нам оставить пса на стационар на одну ночь: ему собирались сделать процедуру с контрастным веществом, определить степень непроходимости в кишечнике. Приехала на следующее утро, но Пуша так и не увидела. Ветеринары сказали, что собака убежала на утренней прогулке, — рассказала Жанна Перлик корреспонденту КП-Новосибирск.

Оказалось, что шпиц отлично перенес процедуру, а потому, как только выдалась возможность сбежать из клиники, он ей воспользовался. Но зачем пес это сделал, хозяева не могут понять до сих пор, ведь маленькая собачка боится чужих людей.

У Пуша особое выражение мордашки, по которому его легко узнать. Теперь хозяйка ждет питомца дома. Фото: предоставлено Жанной Перлик.

У Пуша особое выражение мордашки, по которому его легко узнать. Теперь хозяйка ждет питомца дома. Фото: предоставлено Жанной Перлик.

— Он шустрый и пугливый, как заяц. Месяц к нам привыкал, сейчас к чужим людям на руки не идет. Мы искали его с врачами, разместили объявление в соцсети. Сначала нам сказали, что видели его около цирка, потом в Нарымском сквере, — говорит Жанна.

Последний раз его видели у гаражей на улице Островского, но не нашли и там. Врачи предложили Жане деньги в качестве морального ущерба. И тут случилось чудо — пес нашелся. Его обнаружили ветеринары на улице 1905 года. С момента пропажи прошло три дня, Жанна вернулась в свое село.

По словам Жанны, ветеринары обещали оплатить лечение Пуша и привезти его лично хозяйке в село.

Врачи показали найденыша хозяйке - она тут же его узнала. Фото: предоставлено Жанной Перлик.

Врачи показали найденыша хозяйке - она тут же его узнала. Фото: предоставлено Жанной Перлик.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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