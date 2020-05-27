«Это обычные таблетки, которые запивают водой»: сибирские ученые нашли новое лекарство от COVID-19
Ученые из новосибирского Института цитологии и генетики (ФИЦ ИЦиГ СО РАН) участвуют в разработке прототипа лекарства на основе интерферона лямбда.
Препарат, по мнению ученых, сможет эффективно бороться с коронавирусом. Главное его преимущество — минимизация системного воспаления и повреждения тканей, которые бывают у больных коронавирусом.
Основной компонент лекарства- интерферон лямбда, был выведен 15 лет назад в США.
Препарат должен был помогать лечить вирусный гепатит. В Америке исследование препарата так и не закончили. Сибирские ученые взяли его за основу и улучшили.
Создать эффективное противовирусное лекарство сложно. Вирус проникает в клетки хозяина. Организм не понимает, как с ним бороться, ведь надо бить по самому себе. Интерферон помогает распознать, какие клетки нужно атаковать.
Как сообщила в беседе с NEWS.ru старший лаборант лаборатории фармакологического моделирования и скрининга биоактивных молекул ФИЦ ИЦиГ СО РАН Анастасия Котлярова, российский препарат в таблетках, которые можно запивать обычной водой.
Но вот практикующие врачи пока к противовирусным препаратам относятся скептически, ни один из них пока не доказал свою эффективность.
Когда новое лекарство, созданное сибирскими учеными, поступит в продажу, пока неизвестно.
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ИСТОЧНИК KP.RU