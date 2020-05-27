2020-05-27T04:56:25+03:00
Общество

«Ветер поднял огромные волны»: в Обском море чуть не утонули мама с ребенком

Очевидцы рассказали, что им на помощь бросились молодые несколько парней
Ульяна ДЖАНКОВА
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Буря не только снесла деревья и крыши в городе, но и подняла огромные волны на Обском море. Фото: Виктория НикитинаБуря не только снесла деревья и крыши в городе, но и подняла огромные волны на Обском море. Фото: Виктория Никитина
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Новосибирск накрыла буря. Во вторник, 26 мая, сильный ветер сносил все, что попадалось на пути: деревья, крыши домов.

Также ураган поднял огромные волны на Обском море, где в это время купались люди. Очевидцы рассказали, что для мамы с ребенком это чуть было не стоило жизни.

— Я стала свидетельницей спасения тонущих людей на пляже «Звезда». Из-за сильного ветра поднялись высокие волны и, по всей видимости, женщина с ребенком просто не смогли выплыть обратно к берегу. Если бы не бдительные молодые люди, неизвестно, чем бы все закончилось. Когда к ребенку подплыли, он уже был почти без сознания, наглотался воды, — написала сибирячка в группе «АСТ-54».

При сильном ветре находиться в воде было опасно. Фото: Виктория Никитина

При сильном ветре находиться в воде было опасно. Фото: Виктория Никитина

Слова женщины подтвердили и другие отдыхающие на пляже.

— Тоже была на берегу, но чуть дальше. Люди постоянно лезли в эту бурлящую пучину. Некоторые родители просто наблюдали за детьми с берега, совершенно не обращая внимания на то, что там плывут огромные стволы деревьев, — написала девушка в комментариях.

Напомним, накануне в МЧС предупреждали, что в регион в ближайшие несколько дней придут дожди и грозы, порывы ветра при которых будут усиливаться до 20-25 метров в секунду.

Также ни один пляж еще до сих пор официально не открыт, купаться на водоемах запрещено.

На Обском море в ураган чуть было не утонула мама с ребенком .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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