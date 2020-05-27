«Ветер поднял огромные волны»: в Обском море чуть не утонули мама с ребенком
Новосибирск накрыла буря. Во вторник, 26 мая, сильный ветер сносил все, что попадалось на пути: деревья, крыши домов.
Также ураган поднял огромные волны на Обском море, где в это время купались люди. Очевидцы рассказали, что для мамы с ребенком это чуть было не стоило жизни.
— Я стала свидетельницей спасения тонущих людей на пляже «Звезда». Из-за сильного ветра поднялись высокие волны и, по всей видимости, женщина с ребенком просто не смогли выплыть обратно к берегу. Если бы не бдительные молодые люди, неизвестно, чем бы все закончилось. Когда к ребенку подплыли, он уже был почти без сознания, наглотался воды, — написала сибирячка в группе «АСТ-54».
При сильном ветре находиться в воде было опасно. Фото: Виктория Никитина
Слова женщины подтвердили и другие отдыхающие на пляже.
— Тоже была на берегу, но чуть дальше. Люди постоянно лезли в эту бурлящую пучину. Некоторые родители просто наблюдали за детьми с берега, совершенно не обращая внимания на то, что там плывут огромные стволы деревьев, — написала девушка в комментариях.
Напомним, накануне в МЧС предупреждали, что в регион в ближайшие несколько дней придут дожди и грозы, порывы ветра при которых будут усиливаться до 20-25 метров в секунду.
Также ни один пляж еще до сих пор официально не открыт, купаться на водоемах запрещено.
На Обском море в ураган чуть было не утонула мама с ребенком .
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ИСТОЧНИК KP.RU