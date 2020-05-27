27 Май 2020 2020-05-27T03:34:47+03:00

Погода на сегодня в Новосибирске: жару сменит холодный ветер. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рассказываем, какая будет погода на сегодня в Новосибирске

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Погода на сегодня в Новосибирске — в городе похолодало, вместо уже привычных 30 градусов столбик термометра показывает 15.

— 27 мая в Новосибирске в первой половине дня наблюдается переменная облачность, ожидается погода без осадков. Температура днем составит +15-17 градусов, ночью — +6-8 градусов. Будет дуть северный ветер: ночью 11-16 метров в секунду, днем — 6-11 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Та же погода будет наблюдаться во всей Новосибирской области: переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем температура воздуха +15 градусов, местами повысится до +20. Местами — порывы северного ветра до 16 метров в секунду.

Синоптики предупреждают, что ночью 27 мая ожидаются дожди, ливни, грозы, град, усиление ветра до 20-25 м/с.

Напомним, во вторник, 26 мая на Новосибирск обрушилась буря. Сильный ветер ломал деревья и срывал крыши с домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU