Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 27 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

27 Май 2020 2020-05-27T03:01:11+03:00

Наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 27 мая 2020 года покажет, в каких районах есть зараженные

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По последним данным в регионе коронавирусом заболели 2300 человек: карта распространения коронавируса в Новосибирской области покажет, где есть зараженные.

— За последние сутки в больницу поступили 112 пациентов с подозрением на коронавирус и с уже установленным диагнозом в Сузуне, Черепанове, Карасуке, Куйбышеве, Коченеве, Тогучине, Татарске, Искитиме и Чулыме, — рассказали в оперштабе.

Новых районов на карте распространения коронавируса не появилось.

Новых районов на карте распространения коронавируса в регионе нет.

Таким образом, с начала эпидемии коронавирус обнаружен среди жителей следующих городов области: Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь.

Районы, в которых есть заболевшие: Новосибирский, Убинский, Карасукский, Колыванский, Коченевский, Черепановский, Барабинский, Здвинский, Ордынский, Сузунский, Усть-Таркский, Тогучинский, Искитимский, Мошковский, Куйбышевский, Чулымский, Баганский, Каргатский, Краснозерский и Маслянинский.

За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 87 человек. Стало известно, что еще один пенсионер скончался. Это был 60-летний мужчина. Общее количество умерших от коронавируса с начала эпидемии достигло 30 человек. В основном это пенсионеры, которым было 60 лет и старше.

КП-Новосибирск продолжает следить за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU