Академик РАН: «Эпидемия коронавируса могла начаться в Сибири еще в январе»

26 Май 2020 2020-05-26T22:00:04+03:00

Возможно, именно эта инфекция была настоящей причиной вспышки заболеваний пневмонией в январе-марте 2020 года. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Ученый также дал прогноз насчет того, как будет развиваться распространение коронавируса в Сибири

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Академик РАН и научный руководитель Института химической биологии и фундаментальной медицины (Новосибирск) Валентин Власов считает, что большое количество сибиряков могли переболеть коронавирусом еще зимой. Возможно, именно эта инфекция была настоящей причиной вспышки заболеваний пневмонией в январе-марте 2020 года.

— Просто никто не пытался определить, какой вирус вызывал заболевание, — цитирует ученого портал «Наука в Сибири». — Вспомните, сколько было в тот период заболевших пневмонией с характерными симптомами. В принципе, это хорошая новость, объясняющая, почему у нас относительно низкие скорость распространения эпидемии и смертность. Поэтому можно надеяться на сравнительно быстрое затухание нынешней волны инфекции.

По словам ученого, причиной, по которой этот факт до сих пор не был признан очевидным, является весь принцип функционирования нашей системы здравоохранения. Как оказалось, в Новосибирске нет биологических образцов от больных пневмониями в зимний период, никто их не хранит и не анализирует на предмет наличия определенных вирусов. Валентин Власов предполагает, что в ближайшее время, когда в регионе появится возможность массового тестирования людей на наличие в крови антител к коронавирусу, оно будет выявлено у достаточного количества человек.

Академик также дал небольшой прогноз насчет того, как будет в дальнейшем развиваться распространение коронавируса в Сибири. Ученый предполагает, что мы можем не войти в ситуацию пикового нарастания числа зараженных.

— В Сибири пока распространение коронавируса не является лавинообразным. Может быть, обойдемся без выхода в ситуацию пикового нарастания числа инфицированных. Для этого у нас есть благоприятные факторы — невысокая плотность населения, аномально теплая и солнечная погода. Главное — не сорваться, не расслабиться, продолжить соблюдение режима ограничения контактов, — отмечает Валентин Власов.

Напомним, за прошедшие сутки в Новосибирской области было выявлено еще 87 ззаболевших коронавирусом. Всего в регионе заболели 2300 человек, включая 138 детей, выздоровел 891 человек, 30 пациентов скончались. Известно также, что в настоящее время, в реанимации в тяжелом состоянии находятся 59 человек, к аппарату ИВЛ подключили 19 пациентов. В детскую больницу №3 госпитализировано 65 детей с подозрением на коронавирус: в их числе и дети с подтвержденным диагнозом.

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ИСТОЧНИК KP.RU