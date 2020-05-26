«Никто не мог выйти»: в Новосибирске жители многоэтажки оказались заперты в подъезде из-за упавшей бетонной плиты

26 Май 2020 2020-05-26T18:27:29+03:00

В Калининском районе Новосибирска на улице Рассветной жители одного из многоэтажных домов. Фото: "АСТ-54"

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В Калининском районе Новосибирска на улице Рассветной жители одного из многоэтажных домов оказались заперты в собственном подъезде из-за рухнувшей бетонной плиты. Фотографию произошедшего новосибирцы выложили в соцсети.

— Плита упала от сильного ветра, перекрыла вход в подъезд. Люди не могли не войти не выйти. Но, к счастью, специалисты ЖКХ быстро приехали, вызвали кран и убрали ее оттуда. Поставили у подъезда подпорки. Из людей, слава богу, никого не придавило, — рассказали КП-Новосибирск очевидцы событий.

В комментариях под постом новосибирцы написали, что ситуация могла бы закончиться куда хуже, если бы из подъезда в момент падения плиты из подъезда выходили люди:

— Хорошо, что никто не пострадал.

— Представляю, что было бы, если бы из подъезда кто-то выходил из подъезда тогда.

— Насколько же должен быть сильный ветер, что бетонные плиты падают, — пишут люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU