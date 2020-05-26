МЧС перешли в режим повышенной готовности из-за бури в Новосибирске
В Новосибирской области из-за шторма все силы МЧС были переведены в режим повышенной готовности. Для ликвидации различных ЧП была сформирована мощная группировка из профессиональных пожарных, укомплектованная современной пожарно-спасательной техникой.
— В настоящее время приведены в готовность силы и средства по усиленному варианту несения службы, поставлена в строй вся резервная техника. В готовности находится аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Новосибирской области в количестве 50 человек, которая в любой момент готова выдвинуться на место происшествия, — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Кроме профессиональных пожарных подразделений, сегодня дежурят также пожарные-добровольцы, которыми прикрыты 622 населенных пункта в регионе с населением около 183 тысяч человек.
Отметим, что ранее в МЧС сибиряков предупреждали о том, что на сегодняшний ожидается резкая смена погоды. Тридцатиградусная жара сменилась сильным ветром, дождем и градом. Повсюду в городе сегодня видны последствия разбушевавшегося шторма: поваленные остановки, вырванные деревья и поднявшиеся в воздух стройматериалы.
В МЧС напоминают, что при возникновении различных происшествий следует сразу же позвонить по единому телефону вызова экстренных служб 112 или по номеру телефона пожарно-спасательных подразделений 101.
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ИСТОЧНИК KP.RU