«Прямо как в пустыне»: в Новосибирске поднялась пыльная буря
В Новосибирске поднялась настоящая пыльная буря. Горожане выкладывают видео и фото происходящего в соцсети.
— В Ленинском районе, неподалеку от жилых комплексов «Новомарусино», «Дивногорский» и вдоль улицы Большой разыгрался настоящий пыльный шторм, — сообщает паблике «АСТ-54». — Люди, живущие на верхних этажах в многоквартирных домах, могут наблюдать, как выглядит город под пылевой завесой.
В комментариях под постом многие люди отметили, что сегодня в городе бушует настоящий ураган. А такая пылевая буря многим показалась похожей на бурю в пустыне:
— Буря, прямо как в пустныне.
— Сегодня в городе настоящий шторм.
— Даже и не думал раньше, сколько у нас в городе пыли, — пишут люди.
В Новосибирске поднялась пыльная буря.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Буря в Новосибирске 26 мая 2020: прямая онлайн-трансляция с улиц города
О том, как бушует буря в Новосибирске 26 мая 2020, — в нашей прямой онлайн-трансляции (подробнее).
Ветер валит деревья, вырывает остановки: горожане рассказывают о последствиях бури в Новосибирске
Сильный ветер не щадит столицу Сибири (подробнее).
В Новосибирске из-за урагана листы профнастила рухнули на авто
Произошедшее сфотографировали прохожие (подробнее).
В Первомайском районе дерево упало на крышу жилого дома
Фотографии произошедшего выложили в сеть очевидцы (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU