«Прямо как в пустыне»: в Новосибирске поднялась пыльная буря

26 Май 2020 2020-05-26T16:32:12+03:00

Сибиряки, живущие в высотках, могли наблюдать, как выглядит город под пылевой завесой

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске поднялась настоящая пыльная буря. Горожане выкладывают видео и фото происходящего в соцсети.

— В Ленинском районе, неподалеку от жилых комплексов «Новомарусино», «Дивногорский» и вдоль улицы Большой разыгрался настоящий пыльный шторм, — сообщает паблике «АСТ-54». — Люди, живущие на верхних этажах в многоквартирных домах, могут наблюдать, как выглядит город под пылевой завесой.

В комментариях под постом многие люди отметили, что сегодня в городе бушует настоящий ураган. А такая пылевая буря многим показалась похожей на бурю в пустыне:

— Буря, прямо как в пустныне.

— Сегодня в городе настоящий шторм.

— Даже и не думал раньше, сколько у нас в городе пыли, — пишут люди.

В Новосибирске поднялась пыльная буря.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Буря в Новосибирске 26 мая 2020: прямая онлайн-трансляция с улиц города

О том, как бушует буря в Новосибирске 26 мая 2020, — в нашей прямой онлайн-трансляции (подробнее).

Ветер валит деревья, вырывает остановки: горожане рассказывают о последствиях бури в Новосибирске

Сильный ветер не щадит столицу Сибири (подробнее).

В Новосибирске из-за урагана листы профнастила рухнули на авто

Произошедшее сфотографировали прохожие (подробнее).

В Первомайском районе дерево упало на крышу жилого дома

Фотографии произошедшего выложили в сеть очевидцы (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU