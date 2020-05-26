2020-05-26T16:17:59+03:00
Общество

«Градины размером с горох»: в Новосибирске буря не ограничилась дождем и ветром

Град прошелся в некоторых районах города
Алена КУЛЕШОВА
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Помимо сильного ветра и дождя, в некоторых районах города прошел еще и град. Фото: «Нетипичный Новосибирск»Помимо сильного ветра и дождя, в некоторых районах города прошел еще и град. Фото: «Нетипичный Новосибирск»
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В Новосибирске продолжает бушевать шторм. Помимо сильного ветра и дождя, в некоторых районах города прошел еще и град. Фотографии его последствий люди выложили в социальные сети.

— Сильный шторм сегодня прошелся по Новосибирску, — подписали пост в паблике «Нетипичный Новосибирск»

В комментариях под постом многие люди написали, что опасаются за то, что такая непогода может нанести серьезный ущерб горожанам. К примеру, автомобилисты переживают, что на их машины может упасть дерево или они также могут пострадать из-за града:

— Интересно, что будет с машинами, которые потерпели ущерб из-за погоды?

— Градины огромные, размером прямо с горох.

— Надо пойти проверить свою машину, — пишут люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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