«Градины размером с горох»: в Новосибирске буря не ограничилась дождем и ветром
В Новосибирске продолжает бушевать шторм. Помимо сильного ветра и дождя, в некоторых районах города прошел еще и град. Фотографии его последствий люди выложили в социальные сети.
— Сильный шторм сегодня прошелся по Новосибирску, — подписали пост в паблике «Нетипичный Новосибирск»
В комментариях под постом многие люди написали, что опасаются за то, что такая непогода может нанести серьезный ущерб горожанам. К примеру, автомобилисты переживают, что на их машины может упасть дерево или они также могут пострадать из-за града:
— Интересно, что будет с машинами, которые потерпели ущерб из-за погоды?
— Градины огромные, размером прямо с горох.
— Надо пойти проверить свою машину, — пишут люди.
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ИСТОЧНИК KP.RU