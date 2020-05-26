«Градины размером с горох»: в Новосибирске буря не ограничилась дождем и ветром

26 Май 2020 2020-05-26T16:17:59+03:00

Помимо сильного ветра и дождя, в некоторых районах города прошел еще и град. Фото: «Нетипичный Новосибирск»

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске продолжает бушевать шторм. Помимо сильного ветра и дождя, в некоторых районах города прошел еще и град. Фотографии его последствий люди выложили в социальные сети.

— Сильный шторм сегодня прошелся по Новосибирску, — подписали пост в паблике «Нетипичный Новосибирск»

В комментариях под постом многие люди написали, что опасаются за то, что такая непогода может нанести серьезный ущерб горожанам. К примеру, автомобилисты переживают, что на их машины может упасть дерево или они также могут пострадать из-за града:

— Интересно, что будет с машинами, которые потерпели ущерб из-за погоды?

— Градины огромные, размером прямо с горох.

— Надо пойти проверить свою машину, — пишут люди.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Буря в Новосибирске 26 мая 2020: прямая онлайн-трансляция с улиц города

О том, как бушует буря в Новосибирске 26 мая 2020, — в нашей прямой онлайн-трансляции (подробнее).

Ветер валит деревья, вырывает остановки: горожане рассказывают о последствиях бури в Новосибирске

Сильный ветер не щадит столицу Сибири (подробнее).

В Новосибирске из-за урагана листы профнастила рухнули на авто

Произошедшее сфотографировали прохожие (подробнее).

В Первомайском районе дерево упало на крышу жилого дома

Фотографии произошедшего выложили в сеть очевидцы (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU