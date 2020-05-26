2020-05-26T16:20:11+03:00
Общество

НГУ готовится занять новое место в СО РАН

Став участником СО РАН, университет сможет реализовать новые проекты
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
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Заседание Наблюдательного совета вуза прошло в режиме видеоконференции. Фото: nso.ruЗаседание Наблюдательного совета вуза прошло в режиме видеоконференции. Фото: nso.ru
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Необходимость усиления научно-исследовательской составляющей в деятельности Новосибирского государственного университета отметил Губернатор Андрей Травников в ходе заседания Наблюдательного совета вуза, прошедшего в режиме видеоконференции.

— У НГУ есть желание стать как минимум равноправным участником научно-исследовательской деятельности в Академгородке Новосибирска, а может быть, и всего Сибирского отделения Российской академии наук. Университет достоин занять свое место в СО РАН наравне с крупными и авторитетными исследовательскими институтами. На базе университета мы могли бы реализовать новые проекты. Например, Сибирский национальный центр высокопроизводительных вычислений, обработки и хранения данных, — подчеркнул губернатор Андрей Травников.

— Необходимо переосмысление существующей модели Новосибирского научного центра. Залог продуктивной работы — взаимодействие с исследовательскими организациями и высокотехнологическими компаниями. В перспективе НГУ может стать потенциальным центром научно-образовательной технологической системы, — отметил ректор НГУ Михаил Федорук.

Программа развития международной конкуренции предполагает внедрение новых образовательных программ, удачных примеров мировых практик бакалавриата и поддержку специализированного учебно-научного центра НГУ. Кроме того, рост числа иностранных студентов и повышение мобильности преподавателей — это также верные и необходимые шаги программы развития. Данная стратегия НГУ — часть реализуемой в регионе программы «Академгородок 2.0» и национального проекта «Наука».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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