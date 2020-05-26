2020-05-26T15:12:43+03:00
Происшествия

Депутат на мотоцикле попал в страшную аварию в Новосибирске

Он столкнулся с иномаркой в Ленинском районе города
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске в ДТП с мотоциклом и иномаркой, произошедшем на улице Планировочная пострадал депутат Грсовета Дмитрий Червов. Фото: ГИБДД по НовосибирскуВ Новосибирске в ДТП с мотоциклом и иномаркой, произошедшем на улице Планировочная пострадал депутат Грсовета Дмитрий Червов. Фото: ГИБДД по Новосибирску
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В Новосибирске в ДТП с мотоциклом и иномаркой, произошедшем на улице Планировочная пострадал депутат Грсовета Дмитрий Червов. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в пресс-службе «Единой России».

Напомним, авария случилась в Ленинском районе города. Дмитрий Червов ехал на своем мотоцикле по улице Планировочной со стороны улицы Ватутина в сторону улицы Выставочной. У дома №48 он столкнулся с автомобилем Honda Odyssey. Стоит отметить, что данное место находится недалеко от офиса концерна «Сибирь», где работает Дмитрий Валерьевич.

По словам пресс-службы Госавтоинспекции по Новосибирску, в аварии депутат получил тяжелые травмы, и, вероятнее всего, будет госпитализирован. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, все обстоятельства случившегося будут установлены позже.

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На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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