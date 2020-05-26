«Устал, решил прилечь»: ураган вырвал светофор в Новосибирске

26 Май 2020 2020-05-26T15:03:36+03:00

В Дзержинском районе Новосибирска из-за сильного ветра упал на светофор упал на землю, но работать не перестал. Фото: "АСТ-54"

В городе сегодня весь день бушует буря

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В Дзержинском районе Новосибирска из-за сильного ветра упал на светофор упал на землю, но работать не перестал. Напомним, сегодня в городе весь день бушует непогода: буря вырывает с корнем остановки, валит деревья и поднимает в воздух стройматериалы.

— На пересечении улицы Индустриальная и проспект Дзержинского шквалистый ветер уложил на асфальт светофор, который, однако, даже в такой ситуации функционировать не перестал, — пишут новосибирцы в паблике «АСТ-54».

Сегодня в городе весь день бушует непогода. Фото: "АСТ-54"

В комментариях под постом многие отметили, что такой инцидент при подобной погоде совершенно не удивляет. Однако то, что светофор не перестал работать даже после падения, многих сибиряков позабавило:

— Повержен, но не сломлен.

— При таком ветре не только светофор упадет.

— Может быть, из-за того, что опорная площадка маленькая так случилось, — пишут люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU