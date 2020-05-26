«Устал, решил прилечь»: ураган вырвал светофор в Новосибирске
В Дзержинском районе Новосибирска из-за сильного ветра упал на светофор упал на землю, но работать не перестал. Напомним, сегодня в городе весь день бушует непогода: буря вырывает с корнем остановки, валит деревья и поднимает в воздух стройматериалы.
— На пересечении улицы Индустриальная и проспект Дзержинского шквалистый ветер уложил на асфальт светофор, который, однако, даже в такой ситуации функционировать не перестал, — пишут новосибирцы в паблике «АСТ-54».
Сегодня в городе весь день бушует непогода. Фото: "АСТ-54"
В комментариях под постом многие отметили, что такой инцидент при подобной погоде совершенно не удивляет. Однако то, что светофор не перестал работать даже после падения, многих сибиряков позабавило:
— Повержен, но не сломлен.
— При таком ветре не только светофор упадет.
— Может быть, из-за того, что опорная площадка маленькая так случилось, — пишут люди.
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ИСТОЧНИК KP.RU