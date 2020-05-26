2020-05-26T14:00:34+03:00
Происшествия

В Новосибирске мотоциклист столкнулся с иномаркой: мужчина получил тяжелые травмы

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Мотоциклист столкнулся с иномаркой на улице Выставочная. Фото: ГИБДД по НовосибирскуМотоциклист столкнулся с иномаркой на улице Выставочная. Фото: ГИБДД по Новосибирску
Изменить размер текста:

В Новосибирске, 26 мая, произошло ДТП. Мотоциклист столкнулся с иномаркой на улице Выставочная.

— Сегодня, около половины пятого вечера, 48-летний водитель мотоцикла Harley Davidson ехал по улице Планировочной со стороны улицы Ватутина в сторону улицы Выставочной. У дома №48 он столкнулся с автомобилем Honda Odyssey, за рулем которого была 42-летняя женщина, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

В результате аварии мотоциклист получил тяжелые травмы, его осматривают врачи. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В результате аварии мотоциклист получил тяжелые травмы, его осматривают врачи. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В результате аварии мотоциклист получил тяжелые травмы, его осматривают врачи. Возможно, мужчине будет необходимо поехать в больницу.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, сегодня в Новосибирске произошло еще одно ДТП. В Первомайском районе столкнулись лоб в лоб две иномарки: «Тойота Карина» и «Хонда ЦРВ». Пострадал 17-летний пассажир «Тойоты».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он ударился головой»: водитель сбежал с места аварии, бросив раненого подростка и разбитую машину

Мальчика госпитализировали в больницу (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Устал, решил прилечь»: ураган вырвал светофор в Новосибирске
В Новосибирске мотоциклист столкнулся с иномаркой: мужчина получил тяжелые травмы
Ураган разоблачил подпольный фитнес-клуб, который прятался в шатре на крыше бизнес-центра
Сильное плечо надежного партнера: развивайте бизнес вместе с Россельхозбанком
В Первомайском районе дерево упало на крышу жилого дома
В Новосибирске из-за урагана листы профнастила рухнули на авто
Вторая жизнь «Елочки»: детский сад после ликвидации ЧС готов встречать детей
В Новосибирской области нарушителей ПДД будут ловить дроны
Ветер валит деревья, вырывает остановки: горожане рассказывают о последствиях бури в Новосибирске
Новосибирец бесплатно раздавал маски у метро: вирусологи рассказали, можно ли их было брать
Юбилейный номер «Комсомольской правды» - к 95-летию любимой газеты
Бастрыкин взял на контроль расследование запрещенной вечеринки в центре Новосибирска
«Не время веселья «во время чумы»: власти объяснили, почему отменили День города в Новосибирске
Работница почты украла у новосибирского ветерана выплату к 75-летию Победы
Предприниматели начали пользоваться мерами поддержки, которые разработали в мэрии Новосибирска
«В тяжелом состоянии — 59 пациентов»: в Новосибирской области коронавирус обнаружили еще у 87 человек
Трансгенные мыши помогут ученым в борьбе с коронавирусом
«Да что-то я хриплю, доктор»: врача возмутила вечеринка в центре Новосибирска
В Новосибирской области от коронавируса умер еще один пенсионер
День города в Новосибирске 2020: на какое число перенесли, как пройдет
«Вектор» назвал точную дату клинических испытаний вакцины от коронавируса
Парковки на Красном проспекте с 1 июня 2020 года: сколько будут стоить, график работы
«Сколько ж насекомых я съела?»: сибирячке в десерте попался таракан
Мама наругает: новосибирец случайно заблокировал машину, в которой была маленькая дочка
«Конкретно послали»: сибирячке не вернули деньги за проезд в троллейбусе, который врезался в легковушку
«Он ударился головой»: водитель сбежал с места аварии, бросив раненого подростка и разбитую машину
«В драку не полезла, плохо себя чувствовала»: новосибирец украл из кармана кофты пенсионерки 5 тысяч рублей
Погода на сегодня в Новосибирске: жару сменит ливень с градом
В «Толмачево» дворник украл чемодан, спрятав его в мусорный бак