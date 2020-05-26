В Новосибирске мотоциклист столкнулся с иномаркой: мужчина получил тяжелые травмы

26 Май 2020 2020-05-26T14:00:34+03:00

Мотоциклист столкнулся с иномаркой на улице Выставочная. Фото: ГИБДД по Новосибирску

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В Новосибирске, 26 мая, произошло ДТП. Мотоциклист столкнулся с иномаркой на улице Выставочная.

— Сегодня, около половины пятого вечера, 48-летний водитель мотоцикла Harley Davidson ехал по улице Планировочной со стороны улицы Ватутина в сторону улицы Выставочной. У дома №48 он столкнулся с автомобилем Honda Odyssey, за рулем которого была 42-летняя женщина, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

В результате аварии мотоциклист получил тяжелые травмы, его осматривают врачи. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В результате аварии мотоциклист получил тяжелые травмы, его осматривают врачи. Возможно, мужчине будет необходимо поехать в больницу.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, сегодня в Новосибирске произошло еще одно ДТП. В Первомайском районе столкнулись лоб в лоб две иномарки: «Тойота Карина» и «Хонда ЦРВ». Пострадал 17-летний пассажир «Тойоты».

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ИСТОЧНИК KP.RU