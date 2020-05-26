Ураган разоблачил подпольный фитнес-клуб, который прятался в шатре на крыше бизнес-центра

26 Май 2020 2020-05-26T13:52:31+03:00

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Шквалистый ветер разоблачил подпольный фитнес-клуб, который расположился на крыше бизнес-центра. Сменить свое местоположение ему пришлось из-за запрета на работу спортивных организаций в период самоизоляции.

До этого там играла громкая музыка, и люди могли прийти, позаниматься на минимальном наборе тренажеров. Если у вас еще не было абонемента, то приобрести его не составило бы большого труда.

Теперь из-за урагана клуб может понести убытки. Ветер не пощадил шатер и разорвал его в некоторых местах. На кадрах, которые попали в редакцию КП-Новосибирск, видно, что многие тренажеры лежали на полу и неизвестно какой урон они получили.

Напомним, что ранее КП-Новосибирск писала о приближающемся шторме. Порывы ветра достигают 20-25 метров в секунду. Ветер уже вырвал деревья, остановки, сорвал покрытие крыш.

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