2020-05-26T13:43:35+03:00
Экономика

Сильное плечо надежного партнера: развивайте бизнес вместе с Россельхозбанком

Поддержка предпринимателей - начинающих и с опытом ведения бизнеса, в сфере АПК и не только - всегда была в приоритете у Россельхозбанка
Поделиться:
Фото предоставлено пресс-службой АО «Россельхозбанк».Фото предоставлено пресс-службой АО «Россельхозбанк».
Изменить размер текста:

Поздравляем всех причастных с Днем предпринимателя и предлагаем продукты и услуги, направленные на развитие бизнеса в любых экономических реалиях.

Стартапы и недавно зарегистрированные компании с небольшими оборотами (ЮЛ и ИП) оценят предложение по расчетно-кассовому обслуживанию. В одном пакете собраны самые востребованные бизнесом услуги, которые можно подключить бесплатно, в том числе открытие и ведение счета, оформление корпоративной карты, использование «Мобильного банка для бизнеса».

Сэкономить на РКО можно и в рамках акции «Приведи друга». Клиент банка, порекомендовавший партнеру открыть счет в РСХБ, получает месяц бесплатного обслуживания счета, а партнер - бесплатное открытие счета и его обслуживание в течение двух месяцев. В качестве бонуса для каждого - бесплатное годовое обслуживание бизнес-карты Россельхозбанка.

Для агробизнеса банк предлагает льготный кредит «Микро АПК» по ставке до 5% годовых. Оформить средства на сумму до 5 миллионов рублей и срок до 12 месяцев можно как на пополнение оборотных средств, так и на приобретение семян, удобрений, сырья для переработки и других производственных запасов.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Россельхозбанк».

Фото предоставлено пресс-службой АО «Россельхозбанк».

Разработаны в банке и специальные антикризисные предложения для предприятий, осуществляющих деятельность в отраслях, пострадавших от введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса (они утверждены правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики). Среди таких предложений - кредит на выплату заработной платы сотрудникам под 0% годовых, предоставление кредитных каникул, реструктуризация кредита, снижение ставки по интернет-эквайрингу.

Подробные условия продуктов, услуг и акций АО «Россельхозбанк» для бизнеса - на сайте банка www.rshb.ru, по тел. (383) 290-15-88 и в любом офисе РСХБ в Новосибирске и Новосибирской области.

На правах рекламы

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Устал, решил прилечь»: ураган вырвал светофор в Новосибирске
В Новосибирске мотоциклист столкнулся с иномаркой: мужчина получил тяжелые травмы
Ураган разоблачил подпольный фитнес-клуб, который прятался в шатре на крыше бизнес-центра
Сильное плечо надежного партнера: развивайте бизнес вместе с Россельхозбанком
В Первомайском районе дерево упало на крышу жилого дома
В Новосибирске из-за урагана листы профнастила рухнули на авто
Вторая жизнь «Елочки»: детский сад после ликвидации ЧС готов встречать детей
В Новосибирской области нарушителей ПДД будут ловить дроны
Ветер валит деревья, вырывает остановки: горожане рассказывают о последствиях бури в Новосибирске
Новосибирец бесплатно раздавал маски у метро: вирусологи рассказали, можно ли их было брать
Юбилейный номер «Комсомольской правды» - к 95-летию любимой газеты
Бастрыкин взял на контроль расследование запрещенной вечеринки в центре Новосибирска
«Не время веселья «во время чумы»: власти объяснили, почему отменили День города в Новосибирске
Работница почты украла у новосибирского ветерана выплату к 75-летию Победы
Предприниматели начали пользоваться мерами поддержки, которые разработали в мэрии Новосибирска
«В тяжелом состоянии — 59 пациентов»: в Новосибирской области коронавирус обнаружили еще у 87 человек
Трансгенные мыши помогут ученым в борьбе с коронавирусом
«Да что-то я хриплю, доктор»: врача возмутила вечеринка в центре Новосибирска
В Новосибирской области от коронавируса умер еще один пенсионер
День города в Новосибирске 2020: на какое число перенесли, как пройдет
«Вектор» назвал точную дату клинических испытаний вакцины от коронавируса
Парковки на Красном проспекте с 1 июня 2020 года: сколько будут стоить, график работы
«Сколько ж насекомых я съела?»: сибирячке в десерте попался таракан
Мама наругает: новосибирец случайно заблокировал машину, в которой была маленькая дочка
«Конкретно послали»: сибирячке не вернули деньги за проезд в троллейбусе, который врезался в легковушку
«Он ударился головой»: водитель сбежал с места аварии, бросив раненого подростка и разбитую машину
«В драку не полезла, плохо себя чувствовала»: новосибирец украл из кармана кофты пенсионерки 5 тысяч рублей
Погода на сегодня в Новосибирске: жару сменит ливень с градом
В «Толмачево» дворник украл чемодан, спрятав его в мусорный бак