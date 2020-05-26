Сильное плечо надежного партнера: развивайте бизнес вместе с Россельхозбанком

26 Май 2020 2020-05-26T13:43:35+03:00

Поддержка предпринимателей - начинающих и с опытом ведения бизнеса, в сфере АПК и не только - всегда была в приоритете у Россельхозбанка

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Поздравляем всех причастных с Днем предпринимателя и предлагаем продукты и услуги, направленные на развитие бизнеса в любых экономических реалиях.

Стартапы и недавно зарегистрированные компании с небольшими оборотами (ЮЛ и ИП) оценят предложение по расчетно-кассовому обслуживанию. В одном пакете собраны самые востребованные бизнесом услуги, которые можно подключить бесплатно, в том числе открытие и ведение счета, оформление корпоративной карты, использование «Мобильного банка для бизнеса».

Сэкономить на РКО можно и в рамках акции «Приведи друга». Клиент банка, порекомендовавший партнеру открыть счет в РСХБ, получает месяц бесплатного обслуживания счета, а партнер - бесплатное открытие счета и его обслуживание в течение двух месяцев. В качестве бонуса для каждого - бесплатное годовое обслуживание бизнес-карты Россельхозбанка.

Для агробизнеса банк предлагает льготный кредит «Микро АПК» по ставке до 5% годовых. Оформить средства на сумму до 5 миллионов рублей и срок до 12 месяцев можно как на пополнение оборотных средств, так и на приобретение семян, удобрений, сырья для переработки и других производственных запасов.

Фото предоставлено пресс-службой АО «Россельхозбанк».

Разработаны в банке и специальные антикризисные предложения для предприятий, осуществляющих деятельность в отраслях, пострадавших от введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса (они утверждены правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики). Среди таких предложений - кредит на выплату заработной платы сотрудникам под 0% годовых, предоставление кредитных каникул, реструктуризация кредита, снижение ставки по интернет-эквайрингу.

Подробные условия продуктов, услуг и акций АО «Россельхозбанк» для бизнеса - на сайте банка www.rshb.ru, по тел. (383) 290-15-88 и в любом офисе РСХБ в Новосибирске и Новосибирской области.

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