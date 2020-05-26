2020-05-26T12:53:28+03:00
Общество

Вторая жизнь «Елочки»: детский сад после ликвидации ЧС готов встречать детей

В Ленинском районе развивается новый микрорайон, и дошкольные места очень востребованы
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
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За три месяца рабочие заменили потолочные перекрытия, автоматическую пожарную сигнализацию, систему отопления. Также был проведен капитальный ремонт всех помещений. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска.За три месяца рабочие заменили потолочные перекрытия, автоматическую пожарную сигнализацию, систему отопления. Также был проведен капитальный ремонт всех помещений. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска.
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В Новосибирске закончился ремонт детского сада № 242 «Елочка» на ул. Титова, 24. В декабре 2019 года садик экстренно закрыли из-за провисания потолка в одной из групп. Средства на обновление здания были выделены из городского бюджета. Качество проведенных работ оценил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Помимо строительства детских садов, в нашем городе проводится реконструкция, восстановление старых зданий с учетом современных требований. К числу таких объектов относится детский сад № 242. Зимой здание признали аварийным — старые деревянные перекрытия в одном из помещений провисли, прогнили.

— Был объявлен конкурс, разработана проектно-сметная документация. Работы провел опытный застройщик — стены сохранили, а потолки переделали. Также выполнен косметический ремонт помещений, частично обновлено оборудование. За 5,5 миллиона рублей мы получили обновленное здание, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Детский сад № 242 «Елочка» комбинированного вида имеет два корпуса — на улице Титова и на улице Плахотного. На время ремонтных работ основную нагрузку — около 60 ребятишек — принял на себя первый корпус. Сейчас там организованы три дежурные группы, в каждой по 12 воспитанников. Остальную часть воспитанников перевели в близлежащие сады.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, в этой части Ленинки активно развивается новый микрорайон, поэтому дошкольные места очень востребованы. Сегодня больше 500 ребятишек ждут своей очереди в детские сады. На данный момент в Новосибирске вручено более 7000 путевок в дошкольные учреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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