2020-05-26T12:36:28+03:00
Общество

В Новосибирской области нарушителей ПДД будут ловить дроны

Такая акция пройдет на автодороге К-17Р «Новосибирск — Павлодар»
Алена КУЛЕШОВА
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Такая акция пройдет сегодня, 27 мая, на автодороге К-17Р «Новосибирск — Павлодар». Фото: официальная группа Вконтакте Госавтоинспекции Новосибирской области.Такая акция пройдет сегодня, 27 мая, на автодороге К-17Р «Новосибирск — Павлодар». Фото: официальная группа Вконтакте Госавтоинспекции Новосибирской области.
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В Новосибирской области ГИБДД вместе с Росгвардией будет ловить нарушителей правил дорожного движения с помощью аэростатов. Такая акция пройдет сегодня, 27 мая, на автодороге К-17Р «Новосибирск — Павлодар».

— Эти мероприятия направлены, в первую очередь, на тех нарушителей, которые выезжают на встречную полосу в зоне действия знака «Обгон запрещен». Такие нарушения очень часто приводят к ДТП, порой, с очень тяжкими последствиями. Аэростат будет находиться в воздухе весь день, камеры, которые на нем установлены, могут фиксировать все происходящее в радиусе нескольких километров, а программное обеспечение — выделять марку, модель и регистрационный номер транспортного средства, — сообщает официальная группа Вконтакте Госавтоинспекции Новосибирской области.

В Госавтоинспекции напоминают, что за выезд на встречную полосу автомобилистам может грозить штраф в размере пяти тысяч рублей, либо лишение права управления транспортными средствами на срок до полугода. Если этот инцидент повторяется, то водителя лишают прав на год. В том случае, когда момент нарушения попал на камеру — также предусматривается штраф в пять тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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