2020-05-26T11:20:40+03:00
Общество

Новосибирец бесплатно раздавал маски у метро: вирусологи рассказали, можно ли их было брать

Мнения между прохожими разделились, кто-то парня похвалили, а кто-то обвинил в хайпе
Надежда РЫЖКИНА
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По словам сибирячки. парень раздает маски абсолютно бесплатно. Фото: "Инцидент Новосибирск".По словам сибирячки. парень раздает маски абсолютно бесплатно. Фото: "Инцидент Новосибирск".
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Во вторник, 26 мая, новосибирцы увидели у входе на станцию метро «Октябрьская» парня, который бесплатно раздавал защитные маски. Одна из прохожих сфотографировала молодого человека и опубликовала снимок в группе «Инцидент Новосибирск». В соцсети разгорелся спор. Часть людей похвалили новосибирца, другие утверждали, что этот поступок парень сделал ради хайпа. Такой вывод сделали прохожие, потому что парня, раздающего маски снимала видеокамера.

— А что не показали, как его снимали друзья. Они канал создали на «Ютубе», — написал один из очевидцев.

КП-Новосибирск уточнила у вирусолога, безопасно ли брать маску из рук чужого человека.

— Сказать точно не могу, так как не видел сам молодого человека, но раз он в маске и перчатках, как вы говорите, то вряд ли это нарушает гигиену. За эту благородную миссию могу только похвалить, — сказал корреспонденту КП-Новосибирск вирусолог Александр Чепурнов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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