2020-05-26T10:51:02+03:00
Общество

Юбилейный номер «Комсомольской правды» - к 95-летию любимой газеты

Спешите приобрести в киосках Новосибирска уникальный выпуск нашей газеты
Татьяна СОЛОВОВА
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«Комсомольская правда» вместе с читателями уже 95 лет.«Комсомольская правда» вместе с читателями уже 95 лет.Фото: Татьяна СОЛОВОВА
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«Комсомольская правда» отмечает свой 95-летний юбилей, и хотя подарки обычно получают именинники, мы приготовили для любимых читателей свой праздничный подарок – уникальный номер.

Прежде всего, ежедневный выпуск вышел в необычном формате: таком, каком видели газету наши читатели много лет назад. И найдете там уникальные материалы: например, репортаж из дома первого космонавта Юрия Гагарина с уникальными ретро-фотографиями, которые были опубликованы только в нашей газете.

Мы благодарны вам, дорогие новосибирцы, что 95 лет вы остаетесь с нами, доверяете нам. И стараемся оперативно и максимально подробно рассказывать о самых важных новостях!

ИСТОЧНИК KP.RU

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