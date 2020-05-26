Юбилейный номер «Комсомольской правды» - к 95-летию любимой газеты

26 Май 2020 2020-05-26T10:51:02+03:00

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«Комсомольская правда» отмечает свой 95-летний юбилей, и хотя подарки обычно получают именинники, мы приготовили для любимых читателей свой праздничный подарок – уникальный номер.

Прежде всего, ежедневный выпуск вышел в необычном формате: таком, каком видели газету наши читатели много лет назад. И найдете там уникальные материалы: например, репортаж из дома первого космонавта Юрия Гагарина с уникальными ретро-фотографиями, которые были опубликованы только в нашей газете.

Мы благодарны вам, дорогие новосибирцы, что 95 лет вы остаетесь с нами, доверяете нам. И стараемся оперативно и максимально подробно рассказывать о самых важных новостях!

ИСТОЧНИК KP.RU