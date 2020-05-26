2020-05-26T09:59:54+03:00
Общество

«Не время веселья «во время чумы»: власти объяснили, почему отменили День города в Новосибирске

Траты на праздник стали бы большой проблемой для бюджета
Надежда РЫЖКИНА
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Власти объяснили, почему отменили День города в Новосибирске 2020.Власти объяснили, почему отменили День города в Новосибирске 2020.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Власти Новосибирска объяснили, почему отменили День города в 2020 году.

— Сегодня мэром было принято решение об отмене Дня города 2020! Мэр посчитал проведение праздника «неуместным и неправильным»! Я полностью согласна с этим решением! Сейчас не время лишних бюджетных трат и веселья «во время чумы»! — написала Анна Терешкова у себя на странице в «Фейсбуке».

К слову, экономия для бюджета в таком случае выйдет значительная. Так, например, на 125-летие Новосибирска в 2018 году на гонорары музыкантам Мите Фомину и группам «Коридор» и «Калинов мост» было выделено 1,7 миллиона рублей. Годом ранее выступление Пелагеи и ее группы в оперном театре и на площади Ленина обошлось городу в 3,5 миллиона рублей.

Напомним, День города 2020 в Новосибирске переносится на неопределенный срок. Об этом стало известно 26 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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