«Не время веселья «во время чумы»: власти объяснили, почему отменили День города в Новосибирске
Власти Новосибирска объяснили, почему отменили День города в 2020 году.
— Сегодня мэром было принято решение об отмене Дня города 2020! Мэр посчитал проведение праздника «неуместным и неправильным»! Я полностью согласна с этим решением! Сейчас не время лишних бюджетных трат и веселья «во время чумы»! — написала Анна Терешкова у себя на странице в «Фейсбуке».
К слову, экономия для бюджета в таком случае выйдет значительная. Так, например, на 125-летие Новосибирска в 2018 году на гонорары музыкантам Мите Фомину и группам «Коридор» и «Калинов мост» было выделено 1,7 миллиона рублей. Годом ранее выступление Пелагеи и ее группы в оперном театре и на площади Ленина обошлось городу в 3,5 миллиона рублей.
Напомним, День города 2020 в Новосибирске переносится на неопределенный срок. Об этом стало известно 26 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU