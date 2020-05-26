Предприниматели начали пользоваться мерами поддержки, которые разработали в мэрии Новосибирска

26 Май 2020 2020-05-26T09:02:06+03:00

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Меры по отсрочке арендной платы или ее полного списания на время действующей пандемии, оказались востребованы. Их разработали в мэрии Новосибирска, горсовет поддержал список послаблений. То, что бизнес в курсе принимаемых мер, подтвердила председатель Совета предпринимателей Октябрьского района Наталья Безрученкова.

- Наиболее существенная мера поддержки из всего списка – это мораторий на арендную плату для наиболее пострадавших сфер бизнеса. Эту меру предприниматели ждали. Рассрочка для отраслей, которые в период пандемии, были вынуждены полностью закрыться, большой пользы не принесет, ведь это лишь отсрочит час расплаты, но для части предпринимателей, кто еще держится на плаву, вполне действенная мера. Муниципальных площадей в городе много, речь в перечне идет не только о помещениях, но и о земельных участках, на которых находятся нестационарные объекты торговли. Это действительно серьезный шаг, и бизнес это почувствует. Уже сейчас по своему району могу сказать – интерес у предпринимателей есть, мы получаем много звонков именно по данной мере поддержки.

Татьяна Трунова держит в Октябрьском районе как раз нестационарный автомагазин по продаже машинных масел, расходных материалов. В самом начале пандемии пришлось закрыться на полторы недели. Выручка упала. Сейчас бизнес-вумен занимается изучением документов, выясняет, на какую поддержку может рассчитывать:

- Будем заниматься этим вопросом, хотелось бы получить мораторий на аренду, так как выручка упала серьезно. Пока не знаю, получится ли – так как мы совсем недолго были закрыты. Тем не менее, весь свой штат сохранили, для нас важно оставаться вместе в это непростое время.

Есть и пример, когда предприниматели уже успели получить обещанную поддержку. Салон красоты «Абрикос», как и другие парикмахерские и салоны в начале периода самоизоляции, был закрыт. Руководитель компании Ирина Манштейн успела уже получить рассрочку на аренду.

- Мы арендуем муниципальное помещение. Как узнали о принятых мерах, написали письмо в мэрию, попросили сделать нам рассрочку. Рассмотрели нашу заявку быстро, в положительную сторону. Две недели в апреле мы не работали, да и сейчас чувствуется спад, людей приходит гораздо меньше. Сейчас ситуация потихоньку выравнивается, за аренду деньги выплачиваем, но без пени, без страха.

В неудачную ситуацию попала сфера досуга, культуры и организации развлечений. Так владелица компании по организации реалити-квестов INFERNO, Татьяна Петрова, рассказала, что их центр закрыт с середины марта.

- У нас сложная ситуация, мы два года занимаемся квестами, а сейчас пришлось закрыться, потуже затянуть пояса. Арендуем муниципальный площади и очень надеемся на помощь, уже отправили запрос, надеемся на положительный исход.

ИСТОЧНИК KP.RU