«В тяжелом состоянии — 59 пациентов»: в Новосибирской области коронавирус обнаружили еще у 87 человек
Во вторник, 26 мая, стало известно еще о 87 заболевших коронавирусом. Они госпитализированы в инфекционный госпиталь. Скончался один пациент. Это 60-летний мужчина. Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства.
— Всего в регионе заболели 2300 человек, включая 138 детей, выздоровел 891 человек, 30 пациентов скончались, — рассказали в оперштабе.
Известно, что в тяжелом состоянии в реанимации находятся 59 человек, к аппарату ИВЛ подключили 19 пациентов.
В детскую больницу №3 госпитализировано 65 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.
Напомним, в регионе по-прежнему действует режим самоизоляции. Отменены все массовые мероприятия. Стало известно, что празднование Дня города перенесли, когда именно проведут праздник, пока неизвестно. Власти подчеркнули, что на него сейчас в бюджете города нет денег. Все силы, в том числе и финансовые, брошены на борьбу с инфекцией.
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ИСТОЧНИК KP.RU