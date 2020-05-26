2020-05-26T08:52:08+03:00
Общество

«В тяжелом состоянии — 59 пациентов»: в Новосибирской области коронавирус обнаружили еще у 87 человек

Об этом рассказали в оперштабе правительства региона
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
В регионе еще 87 заболевших коронавирусом.В регионе еще 87 заболевших коронавирусом.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Во вторник, 26 мая, стало известно еще о 87 заболевших коронавирусом. Они госпитализированы в инфекционный госпиталь. Скончался один пациент. Это 60-летний мужчина. Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства.

— Всего в регионе заболели 2300 человек, включая 138 детей, выздоровел 891 человек, 30 пациентов скончались, — рассказали в оперштабе.

Известно, что в тяжелом состоянии в реанимации находятся 59 человек, к аппарату ИВЛ подключили 19 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализировано 65 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Напомним, в регионе по-прежнему действует режим самоизоляции. Отменены все массовые мероприятия. Стало известно, что празднование Дня города перенесли, когда именно проведут праздник, пока неизвестно. Власти подчеркнули, что на него сейчас в бюджете города нет денег. Все силы, в том числе и финансовые, брошены на борьбу с инфекцией.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Предприниматели начали пользоваться мерами поддержки, которые разработали в мэрии Новосибирска
«В тяжелом состоянии — 59 пациентов»: в Новосибирской области коронавирус обнаружили еще у 87 человек
Трансгенные мыши помогут ученым в борьбе с коронавирусом
«Да что-то я хриплю, доктор»: врача возмутила вечеринка в центре Новосибирска
В Новосибирской области от коронавируса умер еще один пенсионер
День города в Новосибирске 2020: на какое число перенесли, как пройдет
«Вектор» назвал точную дату клинических испытаний вакцины от коронавируса
Парковки на Красном проспекте с 1 июня 2020 года: сколько будут стоить, график работы
«Сколько ж насекомых я съела?»: сибирячке в десерте попался таракан
Мама наругает: новосибирец случайно заблокировал машину, в которой была маленькая дочка
«Конкретно послали»: сибирячке не вернули деньги за проезд в троллейбусе, который врезался в легковушку
«Он ударился головой»: водитель сбежал с места аварии, бросив раненого подростка и разбитую машину
«В драку не полезла, плохо себя чувствовала»: новосибирец украл из кармана кофты пенсионерки 5 тысяч рублей
Погода на сегодня в Новосибирске: жару сменит ливень с градом
В «Толмачево» дворник украл чемодан, спрятав его в мусорный бак