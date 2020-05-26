«В тяжелом состоянии — 59 пациентов»: в Новосибирской области коронавирус обнаружили еще у 87 человек

26 Май 2020 2020-05-26T08:52:08+03:00

Об этом рассказали в оперштабе правительства региона

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Во вторник, 26 мая, стало известно еще о 87 заболевших коронавирусом. Они госпитализированы в инфекционный госпиталь. Скончался один пациент. Это 60-летний мужчина. Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства.

— Всего в регионе заболели 2300 человек, включая 138 детей, выздоровел 891 человек, 30 пациентов скончались, — рассказали в оперштабе.

Известно, что в тяжелом состоянии в реанимации находятся 59 человек, к аппарату ИВЛ подключили 19 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализировано 65 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Напомним, в регионе по-прежнему действует режим самоизоляции. Отменены все массовые мероприятия. Стало известно, что празднование Дня города перенесли, когда именно проведут праздник, пока неизвестно. Власти подчеркнули, что на него сейчас в бюджете города нет денег. Все силы, в том числе и финансовые, брошены на борьбу с инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU