«Да что-то я хриплю, доктор»: врача возмутила вечеринка в центре Новосибирска

26 Май 2020 2020-05-26T08:32:06+03:00

В своем аккаунте в Инстаграме медик описала один день из своей жизни, чтобы люди серьезнее отнеслись к эпидемии

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Участковый терапевт из Новосибирска Людмила Овчинникова возмутила незаконная вечеринка в центре города. Шумная дискотека собрала около ста человек. Медика, борющегося с коронавирусом, рассказала об одном рабочем дне в своем аккаунте в Инстаграме, чтобы люди не относились халатно к эпидемии.

— С утра — новости об очередной вечеринке молодых и не очень умных товарищей. Сразу после этого — начало дежурства. Первый вызов к пациенту с подтвержденным коронавирусом. Нужно осмотреть и определить, можно ему лечиться дома или все-таки в больницу. Мне страшно, — пишет Людмила.

Врач рассказывает, сколько приходится тратить сил на то, чтобы напуганных людей с ОРВИ успокоить.

— Полчаса трачу на то, чтобы успокоить человека, объясняю, что нет показаний к госпитализации, что ему не угрожает ничего. Он не верит. Выхожу оттуда выжатой. В защитном халате жарко. Шапка сползла на бок, но трогать нельзя. Под маской чешется нос так, что все свои планы на жизнь забываешь, — рассказывает врач.

Те, кто болен коронавирусом, напротив, думают, что их не коснулась болезнь.

— Что беспокоит? — спрашивает Людмила очередного пациента.

— Да что-то хриплю я, доктор. Для меня это нормально. У меня астма, — слышит она в ответ.

Доктор «слушает» легкие — там везде хрипы. Не сухие, как при бронхиальной астме, а влажные, как при пневмонии. Пациента госпитализируют.

И так весь день.

— Домой прихожу на два часа позже. Сил хватает только доползти на пятый этаж. Всю одежду сразу в стирку, сама — под душ, чтобы тщательно отмыться. Ведь мужчина с пневмонией все-таки накашлял на меня. Последние два дня мне, что только не пишут. Что больных не так уж и много, да и знакомые ни у кого не болеют, и как можно делать выводы о росте заболеваемости после 9 Мая, и вообще «не вижу никого умирающего, чего вы все боитесь...» Только я вам не верю. Я-то их вижу.

Напомним, в центре Новосибирска молодежь устроила незаконную дискотеку с громкой музыкой. В адрес организаторов вечеринки резко высказался глава региона. По данным ГУ МВД по Новосибирской области, их привлекли к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU