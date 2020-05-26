В Новосибирской области от коронавируса умер еще один пенсионер

26 Май 2020 2020-05-26T08:19:16+03:00

Как рассказали в оперштабе правительства региона, мужчине было 60 лет

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Во вторник, 26 мая, стало известно еще об одном умершем от коронавируса в Новосибирской области. Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства.

— Это мужчина. Ему было 60 лет. С начала эпидемии от коронавируса умерли 30 пациентов инфекционного госпиталя, — рассказали в оперштабе.

За последние сутки инфекцию обнаружили еще у 87 человек. Они госпитализированы в инфекционные стационары. Врачи оказывают пациентам всю необходимую помощь.

Количество выздоровевших за сутки не изменилось — 891 человек.

Всего коронавирусом заболели 2300, включая 138 детей.

Напомним, в регионе по-прежнему действует режим самоизоляции. В общественных местах все должны быть в масках. Глава региона поручил жестче следить за общественным порядком в области после незаконной вечеринки в центре города.

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ИСТОЧНИК KP.RU