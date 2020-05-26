26 Май 2020 2020-05-26T07:49:53+03:00

Парковки на Красном проспекте с 1 июня 2020 года: сколько будут стоить, график работы. Фото: Влад КОМЯКОВ

Рассказываем, сколько будут стоить парковки на Красном проспекте с 1 июня 2020 года и каков будет из график работы

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Рассказываем, сколько будут стоить парковки на Красном проспекте с 1 июня 2020 года и каков будет из график работы. Всего на Красном проспекте предусмотрено девять парковочных зон на 563 места. Они будут платными в рабочие дни с 07:00 до 22:00. Ночью, с 22:00 до 7:00, машины можно оставлять бесплатно. Не придется платить водителям также в выходные и праздники.

— Напротив домов № 18, 25, 38, 65, 68 стоимость парковки — 100 рублей в час. От перекрестка Красного проспекта с улицей Писарева до перекрестка с улицей Дуси Ковальчук — 50 рублей в час. Для инвалидов парковка останется бесплатной, — сообщает мэрия Новосибирска.

Оплатить парковку можно будет с помощью банковской карты, через мобильное приложение «Горпарковки», через личный кабинет на сайте parking-54.ru или через СМС по номеру 9878.

За неоплату водителям выпишут административный штраф от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 4 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

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