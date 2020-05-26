Мама наругает: новосибирец случайно заблокировал машину, в которой была маленькая дочка
В Железнодорожном районе Новосибирска в заблокированной машине осталась маленькая девочка. Ребенку нет еще и года. Отец младенца не смог сам открыть машину и вызвал спасателей МАСС. Это произошло в понедельник, 25 мая, на парковке у дома на улице Революции.
— Вчера вечером в 19:00 на телефон оперативного дежурного МАСС позвонил мужчина и попросил помочь ему разблокировать двери автомобиля, внутри которого находится его дочь. Сработала сигнализация, двери заблокировались, а ключи находятся в замке зажигания. Помощь мужчине была оказана. Двери салона были разблокированы, ребенок передан отцу, — рассказали спасатели МАСС.
По словам спасателей, помощь врачей маленькой девочке не понадобилась.
В МАСС напомнили, что ключи от машины нужно всегда держать при себе.
— Дети не должны оставаться в автомобиле без присмотра взрослых. Если вы усадили ребенка в машину, прежде чем закрыть дверь салона, убедитесь, что ключ находится у вас в руках или в кармане, — предупреждают спасатели.
В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49.
В Новосибирске младенец оказался заблокирован в салоне автомобиля .Вчера вечером в 19:00 на телефон оперативного дежурного МАСС позвонил мужчина и попросил помочь ему разблокировать двери автомобиля, внутри которого находится его дочь, девочка 2019 г.р. Сработала сигнализация, двери заблокировались, а ключи находятся в замке зажигания. В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49. https://vk.com/mass54
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