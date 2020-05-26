2020-05-26T06:28:45+03:00
Общество

Мама наругает: новосибирец случайно заблокировал машину, в которой была маленькая дочка

Мужчина вызвал спасателей, которые за считанные минуты открыли двери автомобиля
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Младенец оказался заблокирован в салоне автомобиля. Фото: стоп-кадрМладенец оказался заблокирован в салоне автомобиля. Фото: стоп-кадр
Изменить размер текста:

В Железнодорожном районе Новосибирска в заблокированной машине осталась маленькая девочка. Ребенку нет еще и года. Отец младенца не смог сам открыть машину и вызвал спасателей МАСС. Это произошло в понедельник, 25 мая, на парковке у дома на улице Революции.

— Вчера вечером в 19:00 на телефон оперативного дежурного МАСС позвонил мужчина и попросил помочь ему разблокировать двери автомобиля, внутри которого находится его дочь. Сработала сигнализация, двери заблокировались, а ключи находятся в замке зажигания. Помощь мужчине была оказана. Двери салона были разблокированы, ребенок передан отцу, — рассказали спасатели МАСС.

По словам спасателей, помощь врачей маленькой девочке не понадобилась.

В МАСС напомнили, что ключи от машины нужно всегда держать при себе.

— Дети не должны оставаться в автомобиле без присмотра взрослых. Если вы усадили ребенка в машину, прежде чем закрыть дверь салона, убедитесь, что ключ находится у вас в руках или в кармане, — предупреждают спасатели.

В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49.

В Новосибирске младенец оказался заблокирован в салоне автомобиля .Вчера вечером в 19:00 на телефон оперативного дежурного МАСС позвонил мужчина и попросил помочь ему разблокировать двери автомобиля, внутри которого находится его дочь, девочка 2019 г.р. Сработала сигнализация, двери заблокировались, а ключи находятся в замке зажигания. В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49. https://vk.com/mass54

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мама наругает: новосибирец случайно заблокировал машину, в которой была маленькая дочка
«Конкретно послали»: сибирячке не вернули деньги за проезд в троллейбусе, который врезался в легковушку
«Он ударился головой»: водитель сбежал с места аварии, бросив раненого подростка и разбитую машину
«В драку не полезла, плохо себя чувствовала»: новосибирец украл из кармана кофты пенсионерки 5 тысяч рублей
Погода на сегодня в Новосибирске: жару сменит ливень с градом
В «Толмачево» дворник украл чемодан, спрятав его в мусорный бак
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 26 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
«Пошел весь набор — сыпь, потеря обоняния»: девушка рассказала, как ее мама пыталась провериться на коронавирус
«Здесь уже все дважды уничтожали»: общественники выступили против строительства остановки на лесном участке Шлюза
В Новосибирске в 1478 домах отключат газ почти на весь день
«Мальчик шел по обочине»: в Новосибирске автомобилист сбил подростка
«Мы с ребенком испугались»: на запрещенной вечеринке в центре Новосибирска прогремел салют
«Вы всегда на острие»: мэр Анатолий Локоть поздравил «Комсомольскую правду» с юбилеем
«Рядом плакали брат и сестра»: под Новосибирском двухлетний мальчик застрял головой в заборе
«Выдерните вилки из розеток!»: МЧС обратились к новосибирцам с заявлением
Меры одобрены: малый и средний бизнес может рассчитывать на отсрочку и списание арендных платежей
«Вы – помощник для читателей»: губернатор Андрей Травников поздравил «Комсомольскую правду» с 95-летием
Льву в зоопарке пришлось сделать зарядку, чтобы пообедать
ВТБ выдал льготные кредиты на зарплату на 18 миллиардов рублей
В Новосибирске нашли снаряд во время ремонта теплотрассы
«Вы кто такой, чтобы запрещать?»: охранник не пустил сибирячку с детьми на школьный двор
«Кинулся на нашу собаку и разорвал ей лапу»: мастиф покалечил таксу на глазах хозяина
Губернатор Андрей Травников о подпольных вечеринках в Новосибирске: «Пусть собираются на пустыре и мешают только лягушкам»
Стало известно, что взорвалось на металлобазе, где погиб рабочий
«Звал на помощь»: в Новосибирске школьник оказался посреди Оби на надувном матрасе
Достаем куртки: резкое похолодание пообещали Новосибирску синоптики