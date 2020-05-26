«Конкретно послали»: сибирячке не вернули деньги за проезд в троллейбусе, который врезался в легковушку

26 Май 2020 2020-05-26T05:46:52+03:00

КП-Новосибирск узнала, должен ли был кондуктор отдать 25 рублей пассажиру, если он не доехал до нужной остановки

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Жительница Новосибирска пожаловалась на то, что ей не вернули деньги за поездку в троллейбусе. Дело в том, что сибирячка не доехала до нужной ей остановки, потому что общественный транспорт попал в аварию. Как рассказала женщина, она ехала утром на работу на троллейбусе № 5. Дорогу ему перегородил брошенный на дороге «Пежо». Между водителями произошел конфликт.

— Когда пришел хозяин машины и попытался отогнать «Пежо», водитель троллейбуса не дождался, когда ему освободят дорогу, а специально поехал вперед и зацепил автомобиль. Самое обидное, что, когда я обратилась к кондуктору, чтобы мне вернули 25 рублей за проезд, так как до работы я не доехала, кондуктор наотрез отказалась это сделать. Даже ничего не стала объяснять, — написала сибирячка в группе «Жесть Новосибирск».

КП-Новосибирск связалась с перевозчиком и узнала, почему пассажиру не вернули деньги.

— Кондуктор в любом случае не имеет права возвращать деньги за проезд в соответствии с действующим законодательством, даже если пассажир проехал одну остановку. Деньги можно вернуть, если обратиться в кассу предприятия «Горэлектротранспорт». С собой нужно взять паспорт и билет. Деньги вернут в течение 10 дней, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в диспетчерской «Горэлектротранспорта».

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