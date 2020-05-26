2020-05-26T06:32:52+03:00
Происшествия

«Он ударился головой»: водитель сбежал с места аварии, бросив раненого подростка и разбитую машину

Мальчика госпитализировали в больницу
Ульяна ДЖАНКОВА
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Водитель бросил своего пассажира и сбежал с места аварии. Фото: пресс-служба ГИБДД НовосибирскВодитель бросил своего пассажира и сбежал с места аварии. Фото: пресс-служба ГИБДД Новосибирск
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Во вторник, 26 мая, в Первомайском районе Новосибирска произошла авария. У дома №3 на улице Березовая столкнулись лоб в лоб две иномарки: «Тойота Карина» и «Хонда ЦРВ». Пострадал 17-летний пассажир «Тойоты». Водитель иномарки сбежал с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.

— Автомобиль «Тойота Карина» двигался по улице Березовая со стороны улицы Твардовского в сторону улицы Пришвина. Машина столкнулась с «Хонда ЦРВ», за рулем которой был 20-летний водитель. В результате ДТП пострадал пассажир «Тойоты». У него рана головы и ушибы, он госпитализирован в больницу, — рассказали в ведомстве.

Полицейские разыскивают сбежавшего с места аварии водителя.

Напомним, на прошлой неделе сотрудники правоохранительных органов искали таксиста, который сбил пенсионерку во дворе. Момент ДТП попал на камеру видеодомофона. Пожилая женщина не видела, что машина сдает назад. Водитель помог пожилой женщине подняться, она отказалась от помощи, таксист поехал выполнять заказ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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