«В драку не полезла, плохо себя чувствовала»: новосибирец украл из кармана кофты пенсионерки 5 тысяч рублей

26 Май 2020 2020-05-26T04:29:46+03:00

Пожилая женщина молча отдала деньги грабителю, потом он пришел еще два раза

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Новосибирец, гостивший у друга в Усть-Абакане, три раза обокрал 78-летнюю пенсионерку. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Хакасии.

— К ней в дом зашел незнакомый мужчина. Из кармана кофты, в которой была старушка, он вытащил пять тысяч рублей и ушел. Сопротивления жительница поселка злоумышленнику в силу возраста не оказала. Бабушка пояснила, что плохо себя чувствовала, поэтому сразу обращаться в полицию не стала, — рассказали в пресс-службе МВД Хакасии.

Через несколько дней к пенсионерке в гости приехала сестра, которой пенсионерка и сообщила о случившемся. Жительница Черногорска призналась, что сначала не поверила бабушке. Но вскоре пропали вещи родственницы, тогда она и решила вызвать полицейских.

Спустя несколько часов вор снова навестил бабушку: на этот раз он унес тысячу рублей и продукты.

Полицейские задержали новосибирца. Оказалось, что у него уже несколько судимостей.

Он рассказал, что увидел бабушку на улице и проследил. Потом он несколько дней наблюдал за домом пенсионерки. Так он понял, что старушка живет одна, поэтому мужчина уверенно зашел в дом и забрал деньги у пожилой женщины. Потом он вернулся еще два раза.

На новосибирца завел два уголовных дела по статьям «Кража» и «Грабеж».

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